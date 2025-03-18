Evde Sağlık Hizmeti: 2,8 Milyon Hastaya Ulaştı

Türkiye Genelinde Evde Sağlık Hizmeti

Sağlık Bakanlığı, 2010-2024 yılları arasında 2 milyon 780 bin 50 hastaya evde sağlık hizmeti sunduğunu duyurdu. Bu hizmetler, özellikle bazı hastalıkları nedeniyle hastanelere gidemeyen bireyler için tasarlandı.

Evde Sağlık Hizmetlerinin Kapsamı

Açıklamalara göre, muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetler, ihtiyaç duyan hastaların evinde sağlandı. Şubat 2010'dan 2024 sonuna kadar evde sağlık hizmetleriyle toplamda 2 milyon 780 bin 50 hastaya ulaşıldı.

Son Yıldaki Başarılar

Geçtiğimiz yıl, Türkiye genelinde 81 ilde 780 hastanede 6 bin 349 personel ve 1631 ekip aracı ile evlere sağlık hizmeti götürüldü. 803 bin 963 hastanın evde sağlık hizmeti aldığı belirtildi. Ayrıca, her ay ortalama 138 bin 884 hasta takip edilirken, toplamda 4 milyon 404 bin 726 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Gelecek Hedefler

Bu yıl, Türkiye'deki toplam nüfusun ortalama binde 4'ünün evde sağlık hizmeti için hedef nüfus olarak belirlendiği açıklandı. İhtiyaç duyanların, "444 38 33" numaralı telefon hattı üzerinden Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi'ne başvurabileceği duyuruldu.