Her bir bir tatlı kaşığı tüketen mum gibi eriyor

Fazla kilolardan kurtulmak hemen hemen herkesin hedefidir. Ancak yoğun yaşam koşulları nedeniyle kişiler istedikleri ideal kiloya ulaşmak için yeterli çabayı gösteremeyebilirler. Etkili ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için insanlar daha basit ve aynı zamanda hızlı çözümlere güveniyor.

Bunlardan biri de kesinlikle tohumdur. Süper yiyecek olarak adlandırılan tohumlar lif, vitaminler, mineraller, protein, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu zengin içerikler hızlı ve sağlıklı kilo verme konusunun bir numaralı anahtarıdır.

İşte kilo verdirecek mucize tohum.. Chia tohumu...





Chia tohumları sadece kilo vermeye olumlu etkisi olmayan, aynı zamanda sağlığımıza da oldukça olumlu etkisi olan tohumlardır. Kalp ve damar sağlığını koruyan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü artırmaktadır. Chia tohumları kilo vermede en etkili tohumlardan biridir. Chia tohumları lif ve protein açısından zengindir. Bu nedenle tokluk hissinin arttırılmasında ve gereksiz iştahın önlenmesinde oldukça etkilidir.

Bunun için 1 yemek kaşığı kadar 1,5 su bardağı suda 1 saat bekletin. Daha sonrasında 1 limon ile 1 yemek kaşığı balı ekleyip karıştırın. Ciha tohumlarını sabahları aç karnına tüketerek ve dengeli beslenerek kolayca kilo verebilirsiniz.