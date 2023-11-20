Her gün bu hareketleri yapmak kansere meydan okuyor! Kanserin her türünü bertaraf eden basit hareketler

Her gün bu hareketleri yapmak kansere karşı koruduğu bilgisi verildi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklama üzerine bu egzersiz 8 farklı kansere karşı adeta zırh gibi koruyor. İşte o hareketler...

Her gün bu hareketleri yapmak kansere meydan okuyor! Kanserin her türünü bertaraf eden basit hareketler
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Günlük hayatımızda sıklıkla yaptığımız o hareket meğerse sizi kansere karşı koruyormuş. Kansere yakalanma riskini azaltabileceği bilgisi verilirken uzman doktor Hana Patel, o hareketin meme, bağırsak, mesane, yemek borusu, böbrek, akciğer ve mide kanserine karşı koruduğunu duyurdu.

yürüyüş

Yürüyüş yapmak, genel sağlık açısından oldukça önemli olurken kalp sağlığını iyileştirmekte ise bire bir olarak görülüyor. Son yapılan araştırmaya bakılarak yürüyüşün sekiz farklı kansere karşı koruduğunu açıkladı. Yürüyüş kanser riskini en aza indirirken yaşam sürecinde kansere yakalanmamanın garantisini vermez. Olağandışı belirtiler yaşandığında tıbbi destek alınması tavsiye edilirken erken teşhis ve tedavi planıyla sonuçlar ortaya çıkartılıyor. 

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