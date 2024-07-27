Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Akbank ve Getir işbirliği ile hayata geçirilen kampanya, mobil uygulama üzerinden ilk kez Akbanklı olan kullanıcılara 400 TL değerinde Getir indirim kodu hediye ediyor. Akbank, bu kampanyayı resmi internet sitesinde “Mobilden Akbanklı olanlara Getir’de 400 TL indirim!” başlığıyla duyurdu. Kampanyanın detayları ve katılım şartları, müşteriler tarafından büyük merak konusu oldu.

AKBANK KAMPANYA DETAYLARI





Akbank tarafından düzenlenen kampanya, belirli koşulları yerine getiren yeni müşterilere 400 TL değerinde Getir indirim kodu sunuyor. İşte, kampanyaya katılım şartları ve detayları:

Kampanya Tarihleri: Kampanya, 28 Haziran – 27 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Katılım Şartları: Kampanyadan faydalanmak için Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbanklı olmanız gerekmektedir.

Davet Kodu: Kampanyadan yararlanabilmek için “1047GETIR” davet kodunu kullanmanız gerekmektedir. Bu davet kodu, kampanyaya katılım için zorunludur.

İndirim Kodu Kullanımı: Kazanılan 400 TL değerinde Getir indirim kodu, www.getir.com web sitesi ve Getir mobil satış kanalında yapılacak en az 400 TL’lik harcamalarda geçerli olacaktır.

Tek Kullanım Hakkı: Kampanyadan sadece bir kez yararlanılabilir ve indirim kodu tek kullanım hakkı sunmaktadır.

Kampanyaya katılmak oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Akbank Mobil Uygulaması İndirin: Akbank Mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek kurulumunu tamamlayın.

Yeni Hesap Açma: Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olun ve kayıt işlemlerinizi tamamlayın.

Davet Kodunu Kullanma: Kayıt işlemi sırasında “1047GETIR” davet kodunu kullanarak kampanyaya katılım sağlayın.

İndirim Kodunu Kazanma: Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra 400 TL değerindeki Getir indirim kodunu kazanın.

İndirim Kodunu Kullanma: Kazandığınız indirim kodunu www.getir.com web sitesi veya Getir mobil uygulaması üzerinden yapacağınız en az 400 TL’lik harcamalarda kullanın.

Kampanya kapsamında, kazandığınız indirim kodu sadece belirtilen tarihler arasında ve belirli koşullarla kullanılabilecektir. İşte, kampanyanın bazı önemli detayları:

Geçerlilik Süresi: Kazanılan indirim kodu, kampanya tarihleri arasında geçerlidir ve bu süre zarfında kullanılmalıdır.

Minimum Harcama: İndirim kodunu kullanabilmek için Getir üzerinden en az 400 TL’lik harcama yapılması gerekmektedir.

Tek Kullanım: İndirim kodu, sadece bir kez kullanılabilir ve bu kullanım tek seferliktir.

Kampanya Katılımı: Kampanyadan sadece Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olan kullanıcılar yararlanabilir. Daha önce Akbank müşterisi olanlar bu kampanyadan faydalanamaz.

Akbank ve Getir işbirliği ile düzenlenen bu kampanya, birçok avantajı beraberinde getiriyor. İşte kampanyanın sağladığı bazı önemli avantajlar:

Acil Nakit İhtiyacını Karşılama: 400 TL değerindeki indirim kodu, özellikle acil nakit ihtiyacı olan kullanıcılar için önemli bir destek sağlayacaktır.

Kolay Katılım Şartları: Kampanyaya katılmak oldukça basit ve kullanıcı dostu bir süreç sunmaktadır.

Geniş Kullanım Alanı: Kazanılan indirim kodu, Getir’in geniş ürün yelpazesinde kullanılabilir ve çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamak için harcanabilir.

Müşteri Memnuniyeti: Akbank ve Getir’in bu kampanyası, müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir ve kullanıcılarına değer katmaktadır.

Akbank ve Getir işbirliği ile sunulan bu kampanya, yeni Akbank müşterileri için büyük bir fırsat sunuyor. 400 TL değerindeki indirim kodu, kullanıcıların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayacak. Kampanyadan yararlanmak için gerekli adımları takip ederek siz de bu avantajlı fırsattan faydalanabilirsiniz. Akbank ve Getir’in sunduğu bu kampanya, müşteri memnuniyetini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

