Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

"Gerçek besinler" denen yüksek besin değerli gıdaları yemek, sağlığımızı korumak ve güçlendirmek için en önemli amaçlarımızdan biri olmalı. Mevsim ne olursa olsun, vücudumuzun tüm sistemleri, bağışıklık sistemi dahil, aldığımız besinlerin içindeki besin öğelerine muhtaçtır.

Yeşil biber, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır. Bu sebze, C vitamini bakımından zengindir ve sindirim sistemimizin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, kolesterol seviyemizi düşürür, gözlerimizi korur ve kanser riskini azaltır. Yeşil biberin antioksidan, kan basıncı düzenleyici, kırışıklık önleyici, kilo verdirici, saç ve cilt sağlığına iyi gelen, kalsiyum, potasyum ve magnezyum içeren, metabolizmayı canlandıran, iltihap giderici, kalp sağlığına faydalı, kemik sağlığına yararlı, kan şekerini dengeleyen, mide ülserine iyi gelen, saç dökülmesini engelleyen ve lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştıran pek çok özelliği vardır.





Habertürk'ün haberine göre yeşil biber, cildin erken yaşlanmasını önleyen ve cilt hücrelerine iyi gelen bir sebzedir. Kahvaltıda 3 adet yeşil biber yediğinizde, vücudunuza zarar veren bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücuttan uzaklaştırıyor.

Kahvaltıda 3 adet yeşil biber yiyerek ve gün boyunca 2 adet mandalina alarak, günlük C vitamini gereksinimimizi fazlasıyla karşılandığı belirtiliyor.