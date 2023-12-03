Her sabah sirkeli su içenler dikkat! Zayıflamak isteyenlerin eteklerini tutuşturacak uyarı geldi

Çoğunlukla sabahları aç karnına alınan bir kaşık elma sirkesinin iştahı bastırdığı ve kan şekerini düzenlediği söyleniyor ve pek çok kişi bunu kilo vermek için kullanıyor. Ancak uzman kişilerin sirkenin sağlık üzerindeki etkileri konusunda ortak bir kararları yok. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZAYIFLAMAK İÇİN SİRKE KULLANILIR MI

Sirke amino asitler, şekerler, organik asitler, polifenoller ve diğer biyoaktif bileşikleri içerir. Ancak uzman kişilere göre doğrudan sirke içilmesi tavsiye edilmiyor. Salatalarda veya sulandırılmış içeceklerde günlük 10 ila 30 ml sirke tüketmenin daha etkili olduğu söyleniyor. Sirke ağızda başlayan sindirimi etkileyen bir faktör olarak kompleks karbonhidratların sindirimini azaltır ve tokluk hissi sağlar. Sirke sindirimi yavaşlatır ve ağzınızdaki pH seviyesini düşürerek karbonhidrat emilimini azaltır. Ek olarak, bir çalışmada karbonhidrat içeren bir yemekle birlikte 20 ml elma sirkesi içmenin, yemek sonrası kan şekeri seviyesini %20 oranında azalttığı bulunmuştur.





Ancak uzman kişiler sirkeyi doğrudan tüketmenin sağlık problemlerine yol açabileceğini söylüyor. Sirkeyi özellikle salatalarda ve sulandırılmış içeceklerde kontrollü bir şekilde tüketmek en iyisidir. Bunların yanı sıra kilo vermede yağ kullanımına değiniliyor ve yağın metabolik süreçler sonrasında su ve karbondioksit şeklinde vücuttan atıldığı söyleniyor. Yağların enerji için parçalandığı bu süreçte vücudun kullanamadığı fazla su ter ve idrar yoluyla, karbondioksit ise nefes yoluyla dışarı atılır. Bu nedenle kilo vermede egzersizin ve aktif bir yaşam tarzının önemi vurgulanmaktadır.