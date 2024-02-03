İbn-i Sina’nın 1000 yıllık sırrı: Bu karışım karnınızı ütü gibi dümdüz yapacak

Karnınızda biriken yağlardan, şişkinlikten ve gazdan kurtulmak ister misiniz? Yaptığınız diyetler, egzersizler ve kürler işe yaramıyor mu? O zaman size bir sır vereceğiz. Bu sır, asırlar önce yaşamış olan ünlü hekim İbn-i Sina’nın sırrı. İbn-i Sina, karnı dümdüz yapan, karaciğeri temizleyen, sindirimi kolaylaştıran ve metabolizmayı hızlandıran bir iksir hazırlamış. Bu iksirin tarifi, günümüze kadar ulaşmış. Peki bu iksir nasıl kullanılır ve hazırlanır? İşte formülü...

KARNI DÜMDÜZ YAPAN İBN-İ SİNA İKSİRİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?

İbn-i Sina’nın karnı dümdüz yapan iksiri, sadece iki malzeme ile yapılıyor. Bu malzemeler, şalgam ve sirke. Evet, yanlış duymadınız. Şalgam ve sirke, karnınızı düzleştirecek mucizevi iksirin ana maddeleri. Peki, bu iksir nasıl hazırlanıyor? İşte size adım adım tarifi:

* Bir adet şalgamı yıkayın ve kabuğunu soyun. Şalgamı küçük küçük doğrayın.

* Bir kavanozun içine şalgamı koyun. Üzerine bir miktar sirke ekleyin. Sirke, şalgamın tamamını kaplayacak kadar olsun.





* Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Kavanozu güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde saklayın. Kavanozu 15 gün boyunca bekletin.

* 15 gün sonra, kavanozun ağzını açın. İksiriniz hazır. Her sabah kahvaltıdan önce bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı iksirden ekleyin ve için. Bu şekilde 15 gün boyunca devam edin.

ŞALGAM SUYU VE SİRKENİN FAYDALARI NELERDİR?

Şalgam suyu ve sirke, sağlık için çok faydalı iki içecektir. Şalgam suyu, şalgamın fermente edilmesiyle elde edilen, acılı veya acısız seçenekleri olan bir içecektir. Sirke ise, elma, üzüm, nar gibi meyvelerin veya tahılların fermente edilmesiyle elde edilen, ekşi bir tada sahip bir içecektir.





Şalgam suyu ve sirke, hem tek başına hem de birlikte tüketildiğinde vücuda pek çok fayda sağlar. İşte şalgam suyu ve sirkenin faydaları:

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Şalgam suyu ve sirke, yüksek miktarda C vitamini, antioksidan ve probiyotik içerir. Bu bileşenler, bağışıklık sistemini destekler, vücut direncini arttırır, enfeksiyonlara karşı korur ve hastalıklardan daha çabuk iyileşmeyi sağlar.

Sindirimi Kolaylaştırır

Şalgam suyu ve sirke, lifli ve asidik yapısıyla sindirim sistemini düzenler, mide asidini dengeler, hazmı kolaylaştırır, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunları önler. Ayrıca, probiyotikler, bağırsak florasını iyileştirir, bağırsak enfeksiyonlarını önler ve bağırsak kanserine karşı korur.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Şalgam suyu ve sirke, düşük kalorili ve tokluk hissi veren içeceklerdir. Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını arttırır, iştahı kontrol eder ve kilo vermeye yardımcı olur.





Özellikle elma sirkesi, kan şekerini düşürür, insülin direncini azaltır ve diyabet riskini azaltır.

Kan Basıncını Düşürür

Şalgam suyu ve sirke, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kan damarlarını gevşetir, kan basıncını düşürür, kalp ve damar sağlığını korur. Ayrıca, şalgam suyu ve sirke, kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü arttırır ve aterosklerozu (damar sertliği) önler.

Cilt ve Saç Sağlığını Korur

Şalgam suyu ve sirke, A, B, C ve E vitaminleri ile antioksidanlar açısından zengindir. Bu bileşenler, cilt ve saç sağlığını korur, cildi nemlendirir, esneklik kazandırır, leke, kırışıklık ve sarkma gibi yaşlanma belirtilerini giderir, cildi güneşin zararlı ışınlarından korur. Ayrıca, şalgam suyu ve sirke, saçları da güzelleştirir, parlaklık, güç ve sağlık verir, saç dökülmesini ve kepek oluşumunu önler .





Şalgam suyu ve sirkenin faydaları saymakla bitmez. Bu iki içecek, hem lezzetli hem de sağlıklıdır. Şalgam suyu ve sirkeyi, hem tek başına hem de birlikte tüketebilirsiniz. Ancak, her şeyde olduğu gibi, şalgam suyu ve sirkeyi de aşırıya kaçmadan, ölçülü bir şekilde tüketmelisiniz. Şalgam suyu ve sirke, yüksek oranda tuz ve asit içerdiği için, bazı sağlık sorunları olan kişiler için zararlı olabilir. Özellikle, tansiyon, gastrit, ülser, böbrek, karaciğer veya safra kesesi rahatsızlığı olan kişiler, şalgam suyu ve sirke tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır