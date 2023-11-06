İbrahim Saraçoğlu hastalıklardan korunmanın formülünü açıkladı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, son dönemde sıkça hastalananlar için önemli bir bitki olan ısırgan otunun faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, ısırgan otunun C vitamini ve protein bakımından oldukça zengin olduğunu, hatta portakaldan bile 7 kat daha fazla C vitamini içerdiğini belirtti.

Uzman isim, ısırgan otunun birçok faydasının olduğuna dikkat çekti. Bu bitkinin idrar söktürücü özelliği sayesinde toksin atımını sağladığını, böbrek taşı oluşumunu önlediğini ifade etti. Aynı zamanda ısırgan otunun alyuvar üretimini artırarak anemiye iyi geldiğini, tansiyonu düzenleyerek kalp sağlığını koruduğunu aktardı.





Saraçoğlu, ısırgan otunun solunum sistemi rahatsızlıklarına da iyi geldiğini, özellikle öksürüğü kestiğini belirtti. Alerjiler için de önemli bir tedavi yardımcısı olduğunu kaydeden uzman, bu bitkinin kemik sağlığını koruduğunu, romatizmaya iyi geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ayrıca, ısırgan otunun prostat büyümesini önlediğini, cilt sağlığı için de faydalı olduğunu, lekeleri giderdiğini, kırışıklıkları azalttığını söyledi. Emziren anneler için de süt kalitesini artırdığını belirten Saraçoğlu, ağız ve diş bakımında da etkili olduğunu kaydetti. Saçları besleyip kuvvetlendirdiğini aktaran uzman, ısırgan otunun hazırlanış şekilleri ve faydaları hakkında detaylı bilgi verdi.

İbrahim Saraçoğlu'nun açıklamalarıyla ısırgan otunun birçok hastalık ve rahatsızlık için doğal bir çözüm olabileceği anlaşıldı. Uzmanın tavsiyesiyle bu bitkinin faydalarından yararlanmanın mümkün olduğu belirtildi.