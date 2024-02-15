Ispanağı böyle yiyenler hastaneden çıkmayacak! Mideden bağırsağa tarumar ediyor

Günümüzde çiğ sebzeler sağlıklı beslenme durumunun parçası olarak çok popüler hale geldi.

Ancak çiğ ıspanak yerken dikkatli olmanız gerekir. Bunun nedeni çiğ ıspanağın oksalik asit adı verilen bir madde içermesidir. Bu madde vücudun kalsiyum kullanmasını engeller ve aynı zamanda böbrek taşlarına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar çok fazla çiğ ıspanak tüketmenin zararlı olabileceğini söylüyorlar.

Çiğ sebzelerin temiz ve ayrıca sağlıklı olması da oldukça önemlidir. Çiğ sebze yemek, gıda zehirlenmesi gibi hastalıklara neden olabilir.





Çiğ ıspanak yemek istiyorsanız öncelikle iyice yıkayıp temizlemeli ve hijyen kurallarına mutlaka uymanız gerekmektedir. Çiğ ıspanak bazı kişilere uygun olmayabilir. Çiğ ıspanağın sindirimi zor olabilir ya da alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Çiğ ıspanak yemeden önce ıspanak hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı ve herhangi bir sorunla karşılaştığınızda tüketmeyi bırakmalısınız.

Kısacası çiğ ıspanak yemek sağlığınıza iyi gelir ancak çok fazla yemekten kaçınmalı ve temizliğe dikkat etmelisiniz. Çiğ ıspanağın yerine pişmiş ıspanağı da tercih edebilirsiniz. Ispanak çiğ ve ğişmiş olarak oldukça faydalıdır. Ayrıca; Kalbinize, kemiklerinize ve bağışıklık sisteminize de iyi gelir.

Antioksidanlar ve flavonoidler gibi maddeler içerir. Ispana; salata, çorba veya hamur işi olmak üzere çeşitli şekillerde yenebilir.