Kış çayı içerken iki kez düşünün! Böyle kaynatılmazsa şifa değil zehir saçıyor

Cansu Arslan, bariatrik cerrahi diyetisyeni olarak, kış çaylarıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Kış çaylarını hazırlarken yaprakların ve çiçeklerin demlenmesi, köklerin, kabukların ve meyvelerin ise kaynatılması gerektiğini belirtiyor. Her bitki çayının belirli bir son kullanma tarihine sahip olduğunu vurgulayan Arslan, tüketicilerin bu tarihe dikkat etmelerini öneriyor.

Ayrıca, diyetisyen, bitki çayları için doğru demleme tekniklerini öne çıkarıyor. İçeriklerin maksimum fayda sağlaması için doğru demleme sürelerini ve sıcaklıklarını takip etmek gerektiğini ifade ediyor. Bu, bitki çaylarının lezzetini artırırken aynı zamanda sağlık yararlarını da korumaya yardımcı olabilir.

Diyetisyen Cansu Arslan'ın bu uyarıları, kış aylarında yaygın olarak tüketilen bitki çaylarına dair farkındalığı artırarak, insanların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde bu içecekleri tüketmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.





Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış aylarının gelmesiyle birlikte artan bitki çayı tüketimi hakkında önemli uyarılarda bulundu. Arslan, her bitki çayının bir son kullanma tarihi olduğunu vurgulayarak, tüketicileri bu tarihe dikkat etmeye çağırdı. Özellikle ıhlamur, nane-limon, adaçayı, kuşburnu ve ekinezya gibi kış mevsiminde tercih edilen çayları alırken dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlattı.

Bitki çaylarının güvenilir yerlerden alınması, depolandığı ortamın kuru, serin ve ışıktan uzak olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirten Arslan, açıkta satılan, tazeliğine güvenilmeyen ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan çayların tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle ıhlamur bitkisinin demleme usulüyle hazırlanması gerektiğini vurgulayan Arslan, ıhlamurun kaynatılmaması, demlenmesi gerektiğini söyledi. Çiçek, yaprak ya da uçucu yağ taşıyan çayların infüzyon dedikleri demleme yöntemiyle hazırlanması gerektiğini belirten diyetisyen, kaynatıldıkça uçucu yağların kaybolacağını ve bu da bitkinin etkisini kaybetmesine neden olabileceğini ifade etti. Aynı yöntemin adaçayı, rezene ve melisa gibi bitkiler için de geçerli olduğunu belirtti. Cansu Arslan'ın bu uyarıları, bitki çayı tüketenleri sağlıklı ve bilinçli bir şekilde tercih yapmaya yönlendirmeyi amaçlıyor.





Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, bitki çaylarına dair önemli bilgiler paylaşarak, doğru demleme tekniklerine vurgu yaptı. Arslan, farklı bitki kısımlarının demleme veya kaynatma yöntemleriyle hazırlanması gerektiğini belirterek, "Yapraklar ve çiçekler demleme işlemine tabi tutulmalı, kökler, kabuklar, meyveler ise dekoksiyon yöntemiyle kaynatılarak çay hazırlanmalıdır" dedi.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın demleme kabının cam olması olduğunu vurgulayan Arslan, alüminyumun drogla etkileşime geçebileceğine dikkat çekti. Bitki çayı hazırlanırken kullanılan karışıma örnek olarak kuşburnu, karanfil, tarçın ve taze zencefil gibi malzemeleri gösteren Arslan, bu karışımın belirli miktarda soğuk su eklenip kaynatılması gerektiğini ifade etti. Kaynama sürecinin ardından ise 5-10 dakika kaynatmaya devam edilip süzülerek tüketilmesini önerdi.

Diyetisyen, bitki çaylarından en iyi verimi almak için "Yapraklar, çiçekler demlenir; kökler, kabuklar, meyveler kaynatılır" prensibinin hatırda tutulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 2 yaş altındaki çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve yaşlı bireylerin bitki çayı kullanımı konusunda hekim önerisine başvurması gerektiğini vurgulayarak, herhangi bir bitki çayının tek başına zayıflamaya etkisi olmadığını hatırlattı. Yetişkinlerin ise günde 1-2 fincan farklı bitki çayları tercih ederek en az 8 bardak su tüketmeye özen göstermelerini önerdi.