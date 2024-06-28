Migren hastalarının kurtarıcısı bulundu! Bu yöntem ağrıyı atağı şıp diye kesiyor

Nöroloji Uzmanı Dr. İlknur Altaylı Ener, botoksun estetik işlemler başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu doğruladı. Ayrıca migren tedavisinde de başarılı uygulamasının altını çizdi.





Nörolog Dr. İlknur Altaylı Ener'e göre migren, en sık görülen baş ağrıları arasında yer alıyor ve hastaların iş ve sosyal yaşamlarını önemli ölçüde bozuyor. Dr. Ener, halk arasında botoks olarak adlandırılan ve Clostridium Botulinum bakterisinden elde edilen Botulinum toksinin, başta kozmetik tedaviler olmak üzere çeşitli durumlar için tedavi edici faydalar sunduğunu açıkladı. Botoks migren semptomlarını hafifletmede oldukça etkilidir ve konforlu bir tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Migren küresel nüfusun %2 ila %15'ini etkiliyor ve kadınlarda erkeklere göre üç kat daha fazla görülüyor. Migren tedavisi birden fazla tıbbi müdahaleyi içerir. Migren ataklarının en az üç ay boyunca ayda 15 gün veya daha fazla sürdüğü ve standart ilaçların yeterli rahatlama sağlayamadığı veya yaşam kalitesini iyileştiremediği durumlarda botoks tedavisi düşünülebilir.





Uzman, botoksun çeşitli nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını vurguladı. Dr. Ener, botoksun uzun yıllardır kullanıldığını ancak 2010 yılında FDA onayı aldığını ve artık kronik migreni önlemede son derece etkili bir yöntem olarak kabul edildiğini vurguladı. Çok sayıda çalışma, Botoks tedavisinin kronik migren ataklarının sıklığını azalttığını ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını ortaya koymuştur. Sadece 15 dakika süren ve klinik muayene odasında gerçekleştirilen işlem, hastaya minimum rahatsızlık verecek kadar ince iğnelerin kullanılmasını içeriyor. Botoks, kas kasılmalarını ve sinir uçlarında ağrıyla ilişkili kimyasalların salınmasını engelleyerek migren semptomlarını hafifletir. Dr. Ener, tedavinin üçer ay arayla uygulanan üç seanstan oluştuğunu açıkladı.



"NÖROLOJİ HEKİMİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR"

Migren sonrası botoks uygulama talimatlarını aktaran Dr. Ener, 48 saat boyunca kan sulandırıcı ilaç, sıcak banyo, Türk hamamı, sauna ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Öneminin altını çizen Dr. Ener, migren botoksu uygulaması kararının mutlaka bir nörolog ya da bu alanda eğitim almış nitelikli bir sağlık uzmanı tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.