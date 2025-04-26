DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.617.559,63 0,73%

Romatizmal Hastalıklar Yapay Zeka ile Görselleştirildi

Kayseri'de açılan sergide, romatizmal hastalıkların etkileri yapay zeka ile görselleştirildi. Sergi 4 Mayıs'a kadar gezilebilir.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:44
Romatizmal Hastalıklar Yapay Zeka ile Görselleştirildi

Kayseri'de Romatizmal Hastalıkların Görselleştirildiği Sergi Açıldı

Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri, romatizmal hastalıkların vücutta yol açtığı hasarları yapay zeka desteği ile görselleştiren bir sergi düzenledi. "Romatizmal hastalıklar görünmez değildir" temasıyla başlatılan sergi, Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Sanat Galerisi'nde ziyaretçileri ağırlıyor.

Sergi Açılışına Katılım Yoğun Oldu

Serginin açılışında, ERÜ İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Soner Şenel ve Doç. Dr. Ayşenur Paç Kısaarslan yer aldı. Açılışa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, serginin hastalıklara dikkat çekmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hastalık Farkındalığı İçin Önemli Bir Adım

Doç. Dr. Şenel, romatizmal hastalıkların toplumda ve sağlık camiasında yeterince tanınmadığını belirterek, sergiyi farkındalık oluşturmak amacıyla tasarladıklarını vurguladı. Şenel, "Romatizma erken teşhis ve tedavi edilmezse ciddi hasar bırakıyor. Sergide, tedavi öncesi ve sonrası durumları sergileyen fotoğraflar bulunuyor." dedi.

Yapay Zeka ile Desteklenen Görseller

Sergide yapay zekanın rolü üzerine de açıklamalarda bulunan Şenel, "Yapay zekayı kullanarak hem bilimde ilerlemenin önemine dikkat çekmek hem de bu teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmak adına bu sergiyi gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. Ayrıca, Doç. Dr. Kısaarslan, bölümün 0-18 yaş arası romatizmal hastalıkları olan çocuklara hizmet verdiğini belirterek, sergi kapsamında çocuklar için de romatizmal hastalık görsellerine yer verdiklerini ifade etti.

Sergi Detayları

Sergide toplamda 38 fotoğraf yer almakta ve sergi, 4 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince...

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince açılan sergide, romatizmal hastalıkların vücuda verdiği hasarlar, tedavi öncesi ve sonrası durum yapay zeka desteğiyle hazırlanan fotoğraflarla anlatılıyor. "Romatizmal hastalıklar görünmez değildir" konulu sergi, Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sanat Galerisi'nde açıldı.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince...

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerince açılan sergide, romatizmal hastalıkların vücuda verdiği hasarlar, tedavi öncesi ve sonrası durum yapay zeka desteğiyle hazırlanan fotoğraflarla anlatılıyor. "Romatizmal hastalıklar görünmez değildir" konulu sergi, Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sanat Galerisi'nde açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC ile 16 Milyon Doz Üretildi
2
Romatizmal Hastalıklar Yapay Zeka ile Görselleştirildi
3
Yanık Tedavisinde Yanlış Uygulamalara Dikkat!
4
Kanı tertemiz yapıp hastalıklara karşı koyuyor! Yeşillik olan her yerde bulunuyor
5
Gözle görülür bir değişim yaşatıyor, kuru saçlara nem bombası etkisi yapıyor! 10 dakika bekle, etkisine hayran kalacaksın
6
Türk Toraks Derneği 28. Yıllık Kongresi Antalya'da 1200 Bilim İnsanı ile Başladı
7
Bakan Memişoğlu: Türkiye'de Sağlık Hizmetleri 1 Milyar Kez Ulaştı

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor