Saçları ışıl ışıl parlayan kadınlar meğer bu sırrı uyguluyormuş!

Saçlarınızın parıl parıl parlamasını istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka uygulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAÇLARIN PARLAK GÖRÜNMESİNİN SIRLARI

Saçları parlak görünen kadınların sırlarını merak ediyorsanız bu haber tam size göre! İlk olarak iki veya üç haftada bir kuaföre giderek saçlarınızdaki kırıklarınızı aldırmanız ve saçların daha sağlıklı uzamasını sağlamanız gerekiyor. Şampuan seçimi ve suyun sıcaklık derecesi de önem taşıyor. Bu seçimlerle saç tellerinin nemlenmesini sağlayabilir ve içinde sülfat olmayan şampuanla saçlarınıza masaj yaparak ılık suyla durulama uygulayabilirsiniz. Saçlarınızın bakımlı ve parlak görünmesini istiyorsanız doğru saç kesimi de epey önem taşır.





Saçlarınızla ne kadar az uğraşırsanız saçlarınız o kadar az zarar görür. Bu sebeple saçlarınızı daha az düzleştirmeniz ve maşa gibi ısı veren uygulamaları daha az yapmanız gerekiyor. Saçlarınızın ısıyla temas etmesi gerekiyorsa ısı karşıtı saç kremi kullanabilir ve banyodan sonra saçlarınızın kendi kendine kurumasını sağlayabilirsiniz. Saç derinizin düzenli olarak nemlendirilmesi de önemlidir. Haftada bir gün pamuk üstüne çay ağacı yağı döküp saç derilerinize sürerek masaj yapabilirsiniz. Aynı zamanda saçlarınıza duştan sonra nemlendirici sürmeden çıkmamanız gerekiyor. Yağlı bir saç tipiniz varsa farklı bir yöntem tercih edebilirsiniz. Şampuan öncesinde saça nemlendirici krem sürerek yağlanmayı önleyebilir ve saç uçlarınızı koruyabilirsiniz. Parlak, sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak için yalnızca kuaförlerin yaptığı bakımları beklememeniz ve evinizde de düzenli bir saç bakım rutini oluşturmanız öneriliyor.