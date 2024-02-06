Saçlarınızdaki kaşıntı bir anda yok olacak! Bir damlasıyla saç egzamasını bıçak gibi kesiyor

Saç egzaması en sık görülen saç sorunlarından biridir. Saç köklerinde oluşan egzama aynı zamanda kaşıntı, kuruluk ve soyulmalara da neden olur. Saç egzaması önlenemediği takdirde aslında saç dökülmesi meydana gelecektir. Peki bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

SAÇ SORUNLARI MAZİDE KALACAK

Egzama, kepek, kuruluk ve kaşıntı en sık görülen saç sorunlarından bazılarıdır. Çok fazla saç kaybettiğinizi fark ettiniz mi? Genetik, günlük stres, uykusuzluk, sağlıksız beslenme gibi birçok faktör saç köklerinin zayıflamasına ve dökülmesine neden olabilir. Saç dökülmesinin bir diğer tetikleyicisi ise kuru, kaşıntılı saç derisi ve egzamadır. Saç köklerinizi rahatlatmanın ve kuruluğa bağlı saç dökülmesini önlemenin birçok yolu vardır. Saç derinize yağla masaj yapmak bu sorunu tamamen çözebilir. Bazı doğal yağlar iyileştirici özellikleriyle saç derisini rahatlatır. Saç köklerini güçlendirir ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu durumda saçlar daha hızlı uzar. Ancak tüm doğal yağlar hem saç uzamasına hem de saç köklerinin kaşınmasını gidermeye uygun olmaz. Bazı yağlar bu konuda daha iyidir. Saç köklerinde kullanılabilecek doğal yağlarla tanışın. Sağlıklı saçlara sahip olmak tüm kişilerin hayalidir ama hayatınız boyunca birçok saç problemiyle karşılaşabilirsiniz. En sık görülen saç sorunlarından biri saç dökülmesidir. Ancak kepek, egzama, iltihaplanma ve kuruluk da yaygın saç derisi sorunlarıdır. Kuru ve kaşıntılı saç kökleri günlük yaşamla doğrudan ilgilidir. Bu da gün içerisinde kendinizi rahatsız hissetmenize neden olur. Hasar görmüş bir saç derisi saçınızın sağlığını da etkileyebilir. Kullanabileceğiniz doğal yağlar aşağıdaki gibidir:

Soğan Yağı: Soğan yağı, uzun yıllardan beri saçları güçlendirmek için kullanılan kükürt gibi besinler açısından zengin olmasının yanı sıra, saçları serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olan antioksidan özelliklere de sahiptir. Kükürt saçları güçlendirir, kırılmaya ve incelmeye daha az eğilimli duruma getirir. Ayrıca sağlıklı saç büyümesi için gerekli bir unsur olan kolajen üretimini de arttırır. Saçınızın parlaklığını ve kalınlığını arttırır. Saç köklerini gevşetir. Kepek, kaşıntı ve egzamaya karşı etkilidir. Bu yağın antibakteriyel ve antifungal özellikleri kafa derisi enfeksiyonlarının yaygın nedenleriyle mücadele eder. Saç dökülmesini durdurmakta oldukça etkilidir.

Argan Yağı: Yaygın olarak "sıvı altın" olarak adlandırılan Argan yağı, C, A ve E vitaminleri, antioksidanlar, linoleik asit ve omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Saçları nemlendirir ve yumuşatır. Hasarı azaltır. Saçları UV ışınlarının ve ısının neden olduğu hasarlardan korur. Saça içsel beslenme sağlayan bu yağ, saç dokusunu iyileştirebilen ve saç dökülmesini en aza indirebilen hayati bir besin kaynağıdır. Saç foliküllerini nemlendirmek, saç büyümesini teşvik eden bir ortam sağlamaktan daha önemlidir.





Hint Yağı: Hint yağı saç bakımının altın çocuğudur. Bu yağ, saç büyümesini destekleyen ve hatta kırık uçları onaran E vitamini, mineraller ve protein açısından zengindir. Hint yağının mühim bir bileşeni olan risinoleik asit, saç derinizin pH'ını dengelemeye yardımcı olur. Saç köklerini yenileyerek saç sağlığını korumakta yardımcıdır.

Biberiye Yağı: Biberiye yağı sinir gelişimini destekleyen, kan dolaşımını iyileştiren ve antiinflamatuar özelliklere sahip güçlü bir bileşendir. Bunların yanı sıra saç derisini besleyen ve sağlıklı tutan A, C ve B6 vitaminleri açısından da zengindir. Biberiye yağının yaygın bir saç büyüme ürünü olan minoksidil kadar etkili olduğu birçok tıbbi çalışmada kanıtlanmıştır.

Çay Ağacı Yağı: Çay ağacı yağı mükemmel temizleme özellikleriyle bilinir. Saç foliküllerini açma ve kökleri besleme yeteneği, onu saç bakımı için en iyi yağlardandır. Çay ağacı yağı, saç dökülmesi ve kepek gibi çeşitli saç sorunlarına yardımcı olur. Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, şampuana çay ağacı yağı eklemenin daha etkili olduğunu buldu. Çay ağacı yağının düzenli kullanımı saçlarınızı besler ve saç uzamasını destekler.

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı saç, cilt ve vücut bakımında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Saç uzamasında yardımcıdır. Bu uygun fiyatlı yağlardan biridir ve saç büyümesi ve saç sağlığı için en etkili seçenektir. Hindistan cevizi yağı, güçlü antibakteriyel özelliklere sahip antioksidanlar, E, K vitaminleri ve laurik asit açısından zengin olduğu bilinmektedir. Saç köklerini nemlendirmekte yardımcıdır. Saç köklerine etkili bir şekilde nüfuz ederek protein kaybını önler. Saçın gücünü arttırır. Hasarlı veya aşırı yıpranmış saçlarda etkilidir. Laurik asit ayrıca saç derinizin sağlığını koruyarak saç büyümesini desteklemedir. Saç kökü enfeksiyonlarıyla savaşır. İltihaplanma, kepek ve kaşıntıya karşı etkilidir. Kuru saç derisi ve kepekle savaşır. Nemlendirici etkisi ile saç derisini onarmada yardımcıdır.