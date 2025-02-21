Şanlıurfa'da Karla Kaplanan Yolda Hasta, Paletli Ambulansla Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın kırsalında kar nedeniyle yolu kapanan hastaya paletli ambulansla müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:18
Şanlıurfa'da Karla Kaplanan Yolda Hasta, Paletli Ambulansla Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal bir mahallede, acil bir hasta paletli ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karacadağ bölgesinde bulunan bir kırsal mahallede bir kişinin solunum sıkıntısı çektiği bilgisi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Ekipler, yoğun kar şartları nedeniyle kapanan yolları aşarak paletli ambulans ile bölgeye ulaştı. İlk müdahalelerin ardından hasta, paletli ambulans ile Siverek-Diyarbakır kara yoluna getirildi. Burada normal bir ambulansa nakledilerek Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, kış aylarında sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla paletli ambulansların bölgede aktif olarak görev yaptığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, paletli...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, paletli ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, paletli...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, paletli ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.

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