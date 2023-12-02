Serçe parmağıyla bu hareketi yapamayanlara kötü haber

Demansın en yaygın şekli ve yedinci önde gelen ölüm nedenlerinden birisi olan Alzheimer hastalığı, yaşlanan nüfus arttıkça dünya çapında artmaktadır. Doktor Jay Will, geçen yıl TikTok'ta paylaştığı bir videoda, bir kişinin felç veya demans, özellikle de Alzheimer hastalığı açısından yüksek risk altında olup olmadığını gösterebilecek testleri göstermişti.

Serçe parmağıyla bu hareketi yapamayanlara kötü haber
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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 55 milyonun üzerinde Alzheimer hastası var. Raporda, her yıl yaklaşık olarak 10 milyon yeni enfeksiyonun meydana geldiği ve bu sayının 2050 yılına kadar 139 milyona çıkabileceği belirtildi. Alzheimer hastalığı ve felç hayatımızın merkezinde yer alan ve tüm yaşamımızı değiştiren ciddi hastalıklardır.

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşım gönderen bir doktor, basit bir el hareketinin insanları risklere karşı uyarabileceğini söyledi.

"Alzheimer hastalığı ve felç riski testi"

Açıklamaya göre; test sadece 7 saniye sürüyor. Videoda gösterildiği gibi işaret ve orta parmaklarınızı, başparmağınızı ve küçük parmağınızı bir araya getirin. Küçük parmağınızı hareket ettirmeyi deneyin.

"Bu Detay Alzheimer Hastalığı Riskinin Arttığını Gösteriyor"

Serçe parmak Alzheimer hastalığı ve felç riski testi

Küçük parmağınız serbest hareket edebiliyor ve tekrarlayan hareketler yapabiliyorsa beyniniz sağlıklıdır. Fiziksel aktivite eksikliği felç, bilişsel bozukluk, Alzheimer hastalığı riskinde artışa işaret edebilir.

Öne çıkan değerlendirme anketi!

Nesnelere uzanma ve yakalama alıştırmaları yaparak beyninizi de eğitirsiniz. Başka bir deyişle, bu etki, orta beynin bölgelerinden kırmızı çekirdek içindeki belirli nöron popülasyonlarının bağlantılarında değişikliklere neden olur. Basel Üniversitesi Biocentrum'daki araştırmacılar kırmızı çekirdeğin içindeki bu nöron grubunu keşfettiler.

Serçe parmak Alzheimer hastalığı ve felç riski testi

Ayrıca ince motor görevinin bu beyin bölgesinde plastik yeniden yapılanmayı nasıl desteklediğini göstermiş oldular. İnce motor becerileri geliştirmek için ne kadar çok egzersiz yaparsanız, bu nöron grubundaki nöronlar arasındaki bağlantılar o kadar güçlü olur.

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