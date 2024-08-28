Şırnak'ta Genç Kızın Karaciğerindeki Kist Başarıyla Alındı

Şırnak'ta Başarılı Kapalı Ameliyat

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Sedef Aydemir, karaciğerinde 10 santimetrelik kist bulunduğu vakasıyla dikkat çekti. Hazımsızlık ve şişkinlik şikayeti ile Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran genç kız, yapılan kontroller sonucu Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kistin Tespiti ve Ameliyat Süreci

Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist tespit edilmesiyle birlikte, genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından başarılı bir kapalı ameliyat gerçekleştirildi. Dr. Binici, Şırnak’ta ilk kez kapalı yöntemle bu tür bir müdahale yapıldığını vurguladı.

Operasyonun Detayları

Ameliyat sonrası Aydemir, 3 gün süren servis takibinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Dr. Binici, "En az hasar ve kesi ile bu ameliyatı çok şükür başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızın genel durumu iyi ve ameliyat öncesi şikayetleri artık yok" şeklinde açıklamada bulundu.

Dr. Eryılmaz, laparoskopik yöntemin Şırnak’ta kullanılmaya başlamasıyla bölgedeki hastaların diğer illere sevk edilme ihtiyacının ortadan kalktığını belirtti.

Hasta Aydemir'in Mutluluğu

Sedef Aydemir, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştuğu için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok şükür şikayetlerim azaldı. Hocalara ve ekibe teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 22 yaşındaki Sedef Aydemir, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist olduğu tespit edildi. Genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan müdahale ile genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist alındı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 22 yaşındaki Sedef Aydemir, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist olduğu tespit edildi. Genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan müdahale ile genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist alındı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 22 yaşındaki Sedef Aydemir, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist olduğu tespit edildi. Genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan müdahale ile genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist alındı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 22 yaşındaki Sedef Aydemir, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist olduğu tespit edildi. Genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan müdahale ile genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist alındı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 22 yaşındaki Sedef Aydemir, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist olduğu tespit edildi. Genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan müdahale ile genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist alındı.