Sürekli geğirmek bu hastalığın habercisi olabilir! Peki nasıl önlenir?

Geğirmek, midede biriken havanın ağız yoluyla dışarı atılmasıdır. Geğirmek, normal bir fizyolojik olaydır ve genellikle yemek yerken veya içerken yutulan havadan kaynaklanır. Ancak bazen geğirmek, sürekli ve rahatsız edici bir hal alabilir. Sürekli geğirmek, mide, bağırsak, safra kesesi veya yemek borusu gibi sindirim sisteminin farklı bölümlerindeki bir hastalığın belirtisi olabilir. Sürekli geğirmek, aynı zamanda yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Peki neden geğiririz? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar...

SÜREKLİ GEĞİRMENİN NEDENLERİ NELERDİR?

Sürekli geğirmenin nedenleri, sindirim sistemindeki farklı bozukluklara bağlı olarak değişebilir. Sürekli geğirmenin en sık görülen nedenleri şunlardır:

Hava Yutma

Yemek yerken veya içerken, konuşurken, sigara içerken, sakız çiğnerken veya sert şeker emerken fazla hava yutulabilir. Bu hava, midede birikerek geğirmeye neden olur.





Hava yutma, aynı zamanda stres, kaygı, sinir veya alışkanlık gibi psikolojik nedenlerle de olabilir. Bu duruma aerofaji denir.

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD)

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması durumudur. Mide asidi, yemek borusunu tahriş ederek, yanma, ağrı, ekşime, boğazda yanma, ses kısıklığı, öksürük, bulantı, kusma ve geğirme gibi belirtilere neden olur. GERD, yemek borusunun alt ucundaki kapakçığın (alt özofageal sfinkter) gevşemesi veya zayıflaması sonucu oluşur. GERD, obezite, hamilelik, sigara, alkol, kafein, baharatlı, yağlı, asitli gıdalar, yemekten sonra yatma gibi faktörlerle tetiklenebilir.

Gastrit

Mide zarının iltihaplanmasıdır. Gastrit, Helicobacter pylori (H. pylori) adlı bakterinin mide zarına yerleşmesi, aşırı alkol tüketimi, uzun süreli aspirin veya anti-inflamatuar ilaç kullanımı, stres, enfeksiyon, alerji, otoimmün hastalıklar gibi nedenlerle oluşabilir. Gastrit, mide ağrısı, ekşime, bulantı, kusma, iştah kaybı, şişkinlik ve geğirme gibi belirtilere yol açabilir.

Ülser

Mide veya on iki parmak bağırsağının iç yüzeyinde oluşan yaralardır. Ülser, genellikle H. pylori bakterisi veya uzun süreli aspirin veya anti-inflamatuar ilaç kullanımı sonucu oluşur. Ülser, şiddetli mide ağrısı, ekşime, bulantı, kusma, kanama, kilo kaybı ve geğirme gibi belirtilere neden olabilir.





Safra Kesesi Hastalıkları



Safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safrayı depolayan ve sindirim sırasında bağırsağa salgılayan küçük bir organdır. Safra kesesi, taş, iltihap, tıkanma, enfeksiyon, kanser gibi hastalıklara maruz kalabilir. Safra kesesi hastalıkları, sağ üst karın ağrısı, sarılık, ateş, bulantı, kusma, iştahsızlık ve geğirme gibi belirtilere neden olabilir.

Çölyak Hastalığı

Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Çölyak hastalığı, ince bağırsağın zarar görmesine ve besinlerin emilimini bozmasına neden olur. Çölyak hastalığı, karın ağrısı, ishal, kabızlık, şişkinlik, gaz, geğirme, kilo kaybı, yorgunluk, anemi, kemik erimesi, deri döküntüsü, baş ağrısı, depresyon gibi belirtilere yol açabilir.





SÜREKLİ GEĞİRMEYE NE İYİ GELİR?

Sürekli geğirmeye ne iyi gelir sorusunun cevabı, geğirmenin altında yatan nedenine göre değişir. Sürekli geğirmenin tedavisi için öncelikle bir doktora başvurmak ve gerekli tetkikleri yaptırmak gerekir. Doktor, geğirmeye neden olan hastalığı teşhis ederek uygun bir tedavi planı oluşturur. Tedavi, ilaç, antibiyotik, cerrahi, diyet gibi yöntemlerden birini veya birkaçını içerebilir. Sürekli geğirmeye iyi gelen doğal ilaçlar ise şunlardır:

Nane Çay

Nane, sindirim sistemindeki kasları gevşeterek, gazın kolayca atılmasını sağlar. Nane çayı, aynı zamanda mide ağrısı, ekşime, bulantı, kusma gibi belirtileri de hafifletir. Nane çayı yapmak için, bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı kurutulmuş nane yaprağı veya birkaç taze nane yaprağı ekleyin. 10 dakika demledikten sonra süzün ve için. Günde 2-3 bardak nane çayı içebilirsiniz.

Zencefil Çayı





Zencefil, mide asidini dengeleyerek, sindirimi kolaylaştırır. Zencefil çayı, aynı zamanda mide ağrısı, ekşime, bulantı, kusma gibi belirtileri de azaltır. Zencefil çayı yapmak için, bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil veya yarım tatlı kaşığı kurutulmuş zencefil ekleyin. 10 dakika demledikten sonra süzün ve için. Günde 2-3 bardak zencefil çayı içebilirsiniz.

Anason Çayı

Anason, mide ve bağırsaklardaki gazı gidererek, geğirmeyi önler. Anason çayı, aynı zamanda mide ağrısı, ekşime, bulantı, kusma gibi belirtileri de rahatlatır. Anason çayı yapmak için, bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı anason tohumu ekleyin. 10 dakika demledikten sonra süzün ve için. Günde 2-3 bardak anason çayı içebilirsiniz.

SÜREKLİ GEĞİRME NASIL ÖNLENİR?

* Yemekleri yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yemek, hava yutmayı azaltır.

* Yemekten sonra yatmamak, mide asidinin yemek borusuna kaçmasını önler.

* Gaz yapıcı gıdalardan uzak durmak, mide ve bağırsaklardaki gazı azaltır. Gaz yapıcı gıdalar arasında lahana, brokoli, karnabahar, fasulye, nohut, mercimek, soğan, sarımsak, süt, peynir, yoğurt, ekmek, hamur işleri, gazlı içecekler, şekerli gıdalar, sakız, şekerleme gibi gıdalar sayılabilir.





* Baharatlı, yağlı, asitli, kızartılmış gıdalardan kaçınmak, mide asidini dengelemeye yardımcı olur.

* Alkol, sigara, kafein gibi uyarıcı maddelerden uzak durmak, yemek borusunun alt ucundaki kapakçığın (alt özofageal sfinkter) gevşemesini engeller.

* Su içmek, sindirimi kolaylaştırır ve mide asidini seyreltir. Günde 2-3 litre su içmeye özen göstermek gerekir.