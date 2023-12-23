Tansiyon hastalarının yaptığı büyük hata! Suyu böyle içenler yandı: Yüksek tansiyona neden oluyor

Yüksek tansiyonda su tüketimi ayarlanmalıdır. Su tüketimi nasıl ayarlanmalıdır? Tüm detaylar haberimizde.



YÜKSEK TANSİYONLULAR BÖYLE SU İÇMELİ!

Hipertansiyon hastaları düzenli yüksek tansiyona sahiptir. Su tüketimi kan basıncını etkiler. Bu sebeple su içme rejimi düzenlenmelidir.

Suyun etkisi:

-Damarlar vücutta sıvıyla dolduğunda genişlemektedir. Kan hacminde büyük artışa izin vermez.

-Yeterli neme sahip değilse damarlar daralır. Basınç artışı yaşanır. Bu durum düzeltilmez ise koroner kalp rahatsızlığı ortaya çıkar.

- Kan damar duvarlarında olumlu etki yaratılmaktadır.

- Su, kan damarları üzerinde faydalı etkisiyle sodyum içermektedir.

- Kandaki insülin hormon akışı düzenlenmektedir.

- Yeterli su vücuda alınırsa tuz çözünür.

Hipertansiyon hastaları çok su tüketebilir mi?

Hipertansiyon hastalarının bolsıvı tüketii gerekmektedir. Bir anda çok sıvı tüketimi önerilmemektedir. Böbrek çalışmasında zorluğa sebebiyet verir. Basınç bu sebepten ötürü artar. Sıvı seviyesinde anlık artış yaşanırsa damar spazmı meydana gelir. Bu sebeple küçük yudumlarla sık artışlar yaşanmaktadır. 2 litreyi aşmamalıdır.

Hipertansiyon hastaları bu şekillerde su tüketimi sağlamalıdır:

- Mide, böbrek olumsuz etkisi olan buzlu içecekler içilmemelidir.

- Sıcaklık oda sıcaklığı biraz altında olmalıdır.

- Maden suyunda tuzsuz türlere yer vermelisiniz. Sınırlı miktar gaz bulunmalıdır.

- Yeteri kadar arıtılmayan sudan kaçınmalısınız.

- Kaynamış su iyi bir seçenek değildir.

- Taze sıkılmış limon suyuyla tüketebilirsiniz.

- Kahveyi tamamen ya da sınırlı bir şekilde tüketmelisiniz.