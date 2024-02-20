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Temizliği böyle yapıyorsanız hem sağlığınızdan hem zamanınızdan oluyorsunuz! İşte ev temizliğinde 10 riskli hata

Ev temizliği, hepimizin düzenli olarak yaptığı bir iş. Ancak evimizi temizlerken, farkında olmadan bazı hatalar yapabiliyor ve hem kendimize hem de çevremize zarar verebiliyoruz. Peki ev temizliğinde yaptığımız bu hatalar neler? Nasıl önleyebiliriz? İşte ev temizliğinde bize zarar veren 10 hata ve bunlardan kaçınmak için ne yapmamız gerektiği…

Yayın Tarihi: 20.02.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:52
Temizliği böyle yapıyorsanız hem sağlığınızdan hem zamanınızdan oluyorsunuz! İşte ev temizliğinde 10 riskli hata

Evimizi temiz tutmak, hem hijyen hem de konfor açısından önemlidir. Ancak evimizi temizlerken, bilmeden bazı hatalar yapabilir ve sağlığımızı tehlikeye atabiliriz. Ev temizliği nasıl yapılır, nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar…

EV TEMİZLİĞİNDE YAPTIĞIMIZ HATALAR NELERDİR?

Ev temizliğinde sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken 10 önemli nokta:

Süpürge Yerine Elektrikli Süpürge Kullanmamak

Süpürge ile yerleri süpürmek, elektrikli süpürge ile temizlemekten daha kolay görünebilir. Ancak süpürge, tozu ve kiri toplamak yerine havaya kaldırır ve odaya dağıtır. 

EV TEMİZLİĞİ

Bu da alerjenlerin ve mikropların havada kalmasına neden olur. Bu yüzden yerleri temizlerken elektrikli süpürge kullanmak daha sağlıklıdır. Elektrikli süpürgenin filtresini ve torbasını da düzenli olarak değiştirmeyi unutmayın.

Cam ve Aynaları Silmeyi Atlamak

Cam ve aynalar, evin en çok kirlenen yerlerinden biridir. Toz, parmak izi, su lekesi gibi kirler, cam ve aynaların görünümünü bozar. Bu yüzden, cam ve aynaları düzenli olarak silmeyi unutmayın. Cam ve ayna temizliği için, özel cam temizleyici ürünler veya sirke, su ve gazete kağıdı gibi doğal yöntemler kullanabilirsiniz.

Çok Fazla Temizlik Ürünü Kullanmak

Temizlik ürünlerini fazla kullanmak, daha iyi bir temizlik sağlamaz. Aksine, kimyasal kalıntılara, lekelere, kokulara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Temizlik ürünlerini kullanırken, üreticinin talimatlarına ve dozajlara uyun. Ayrıca, farklı ürünleri karıştırmayın, bu da tehlikeli olabilir. Mümkünse, doğal ve organik temizlik ürünleri tercih edin.

EV TEMİZLİĞİ HAKKINDA

Eldivensiz Temizlik Yapmak

Temizlik yaparken, eldiven kullanmayı ihmal edebiliyoruz. Oysa temizlik ürünleri, cildimize zarar verebilir. Özellikle tuvalet, lavabo, fayans gibi yerleri temizlerken, güçlü kimyasallar içeren ürünler kullanıyoruz. Bu ürünler, cildimizi tahriş edebilir, kurutabilir, çatlatabilir veya yanık oluşturabilir. Bu yüzden temizlik yaparken, mutlaka eldiven kullanın ve ellerinizi yıkayın.

Temizlik Malzemelerini Temizlememek

Temizlik yaparken kullandığımız bez, sünger, fırça, mop gibi malzemeleri de temiz tutmamız gerekir. Aksi takdirde, bu malzemeler, kir, toz, bakteri ve küf biriktirir ve temizlik yapmak yerine kiri yayabilir. Bu yüzden, temizlik malzemelerini her kullanımdan sonra yıkayın, kurutun ve değiştirin.

EV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR

Halı Temizliğine Yeterince Özen Göstermemek

Halılar, evin en çok toz tutan yerlerinden biridir. Halıları sadece süpürmek, yeterli bir temizlik sağlamaz. Halılar, zamanla leke, koku, bakteri ve küf oluşumuna maruz kalabilir. Bu da sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, halıları düzenli olarak temizlemek, havalandırmak ve yıkamak gerekir. Halı temizliği için, özel halı şampuanları veya karbonat, sirke, limon gibi doğal malzemeler kullanabilirsiniz.

HALI TEMİZLİĞİ

Eşyaları Yerinden Oynatmadan Temizlik Yapmak

Temizlik yaparken, eşyaları yerlerinden kaldırmadan veya kaydırmadan temizlemeye çalışıyoruz. Bu da, eşyaların altında veya arkasında kalan kirleri görmemizi engelliyor. Bu kirler, zamanla bakteri ve küf oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden, temizlik yaparken, eşyaları yerlerinden çıkarın veya kaydırın ve altlarını ve arkalarını da temizleyin.

Mobilyaları Temizlememek

Mobilyalar, evin en çok kullanılan eşyalarıdır. Ancak temizlik yaparken, mobilyaları genellikle ihmal ediyoruz. Oysa mobilyalar da toz, kir, leke, koku gibi kirlerden etkilenebilir. Bu da mobilyaların görünümünü ve ömrünü azaltabilir. Bu yüzden, mobilyaları düzenli olarak silmeyi, süpürmeyi ve temizlemeyi unutmayın. Mobilya temizliği için, mobilya türüne uygun temizlik ürünleri veya zeytinyağı, limon, sirke gibi doğal malzemeler kullanabilirsiniz.

Yanlış Zemin Malzemesi Kullanmak

Zemin temizliği yaparken, hangi zemin türüne hangi temizlik ürününün uygun olduğuna dikkat etmeliyiz. Aksi halde, yanlış temizlik ürünü kullanmak, zeminin zarar görmesine neden olabilir. 

PARKE TEMİZLİĞİ

Örneğin, ahşap zeminler için asitli veya aşındırıcı ürünler kullanmak, ahşabın rengini ve parlaklığını bozabilir. Bu yüzden, ahşap, karo, laminat, halı gibi zeminler için özel temizlik ürünleri veya doğal yöntemler kullanmalıyız.

Yumuşak Mobilyalara Dikkat Etmemek

Bazı mobilyalar, hassas kumaşlardan yapılmış olabilir. Bu mobilyalar, normal temizlik ürünleri için uygun olmayabilir. Bu ürünler, kumaşı solabilir, lekeleyebilir veya yıpratabilir. Bu yüzden, yumuşak mobilyaları temizlerken, mobilya etiketlerine dikkat etmeliyiz. Etikette, temizlik yöntemi ve ürünü hakkında bilgi bulabiliriz. Ayrıca, yumuşak mobilyaları temizlerken, nazikçe silmeli ve ovalamamalıyız.

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