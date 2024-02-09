Vücudu C vitaminine doyuran meyve! Yiyenler kış boyu hastalık yüzü görmüyor

Meyve sebze ihracatının artmasıyla beraber farklı besleyici meyvelere ulaşılırken manavlarda farklı renkler sergilenmeye başlandı. Aynı zamanda olumlu etkileriyle öne çıkartılırken Mersin'de özel olarak yetiştirilen bu meyda semt pazarlarında kadar genişletirildi. c vitamini şampiyonu olan o meyve...



Liçi meyvesi, yüksek C vitamini içeriğiyle bilinen portakala göre 20 kat daha fazla bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda önemli rol oynamaktadır. Kış aylarında yaşanan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyuculuk gösterirken vücudu viral enfeksiyonlara karşı dirençli tutar.



BAĞIRSAKLARA DESTEK

İçeriğinin zengin lif yapısıyla beraber sindirimi destekleyerek bağırsak sağlığını olumlu açıdan genişletir. Kabızlık sorununa karşı etkili bir çözüm sunan liçi meyvesi, düzenli olarak kullanıldığı takdirde bağırsakları kuvvetlendirerek sağlıklı sindirimi destekler.

Liçi meyvesi, yaşlanmayı geciktirici etkisiyle bilinirken cildi besleyerek içeriğindeki özel bileşenlerle beraber hücre yenilemeye destek verir. Bununla beraber parlak ve kusursuz cildi oluşturur.

