Vücuttaki çatlakların kökünü kuruyor! Bu karışımla 1 ayda izlerden eser kalmayacak

Sıcak havalarda belirginleşen çatlaklar, özellikle yaz aylarında vücutta daha fazla görünür hale gelerek rahatsızlık verici bir hal alabiliyor. Bacaklar, kollar, karın bölgesi gibi açıkta kalan bölgelerdeki çatlaklar, genellikle aşırı kilo alıp verme, cildin kuruluğu gibi faktörlerden kaynaklanır ve görünümüyle insanların özgüvenini olumsuz etkiler.

Son yıllarda, kozmetik cerrahi alanında lazer teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, çatlak tedavisi için etkili ve hızlı çözümler sunulmaktadır. Bu yöntem, çatlakların tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Lazerle çatlak tedavisi, çatlakların derinlik ve rengini azaltarak, cildin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Ayrıca, bu yöntem vücuda zarar vermeden çatlakların iyileşmesini hızlandırır ve cildin yenilenmesine yardımcı olur.





İŞTE ÇATLAKLARI YOK EDEN DOĞAL KARIŞIM!



Vücuttaki çatlaklar, pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yaz aylarında bel, bacaklar, kollar ve karın bölgesinde oluşan çatlaklar, kişinin özgüvenini olumsuz etkileyebilir. Bu çatlakların en yaygın nedenlerinden biri hamilelik dönemidir. Hamilelik sürecinde artan kilo, vücutta oluşan ödem ve karın ile meme bölgelerindeki büyüme, derinin gerilmesine ve sonuç olarak çatlak oluşumuna sebep olabilir. Bu tür çatlaklar stria gravidarum olarak adlandırılır.

Gebelik dönemi dışında, aşırı kilo alıp verme, ani kas kütlesi artışı gibi durumlar da deri çatlağına neden olabilir. Özellikle obezite sorunu yaşayan bireylerde deri çatlağı görülme olasılığı yaklaşık %40 oranında artar. Ergenlik döneminde vücut gelişimi sırasında yaşanan kas yapısının değişimi ve hızlı kilo alıp verme de deri çatlaklarına yol açabilir.

Hormonal değişimler de deri çatlaklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca bazı ilaçların kullanımı da çatlak oluşumuna etki edebilir. Özellikle kortizon gibi bazı ilaçlar, elastin ve kolajen liflerin yıkımına neden olarak deride çatlak oluşumunu tetikleyebilir.

Çatlaklar bazen belirli bir nedene dayanmaksızın da ortaya çıkabilir. Bu tür vücut çatlakları "idiopatik çatlak" olarak adlandırılır. Çatlaklar vücudun birçok bölgesinde görülebilir ancak genellikle meme, karın, sırt, kalça, bacak ve üst kolun iç kısmında ortaya çıkar. Kadınlarda kalça, bacak ve memelerde daha yaygınken, erkeklerde ise kol, bel bölgesi ve kalçada görülme eğilimindedir. Özellikle ergenlik dönemi ve hamilelik sürecinde vücut çatlaklarının oluşma olasılığı artar.







İşte çatlakları kilo alıp vermekten oluşan çatlaklara iyi gelen doğal yöntem...

Gerekli Malzemeler:

1 yemek kaşığı badem yağı

1 yemek kaşığı kayısı yağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri derin bir kasede homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı, banyo yapmadan tam 30 dakika önce çatlak olan bölgelere nazikçe masaj yaparak uygulayın.

Karışımı uyguladıktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Bekleme süresinin ardından çatlak olan bölgeleri durulayabilirsiniz.

Bu doğal karışımı ayda 3 kez düzenli bir şekilde uyguladığınızda, çatlakların görünümünde belirgin bir azalma olduğunu kısa sürede fark edeceksiniz. Bu yöntem, vücut çatlaklarına karşı etkili bir doğal çözüm sunar ve cildinizi besler, nemlendirirken çatlakların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.





