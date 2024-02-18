Yaşlanmanızın temel nedeni bu! Mutfaklardaki gizli canavar ömrünüzü çalıyor

Margarin tereyağına benzese de farklı ürünlerdir. Ancak son yıllarda tereyağına benzer tat ve özelliklere sahip margarinler de pazara girmiştir. Margarin çoğu zaman tariflerde ek bir malzeme olarak görülse de aslında yaşadığımız veya yaşayacağımız birçok hastalığının ana kaynağı olmaktadır. Detaylar haberimizde...







KAŞIK KAŞIK YİYORUZ AMA BEYNİ ERİTİYOR: HER MUTFAKTA VAR, ÖMÜRDEN 10 YIL GÖTÜRÜYOR, DEMİR EKSİKLİĞİNİN ASIL SEBEBİYMİŞ

Margarin uzun zamandır tereyağı yerine geçen bir ürün olarak popüler olmuştur. Son araştırmalar margarinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. Bu damarları tıkar ve beyni eritir. Her mutfakta bulunur ama zararlı etkilerini duyanlar zehri yediğine pişman olacak! İşte bu besinin olası zararlı etkileri hakkında bilmeniz gerekenler...

Bazı besinler tüketildiğinde hayatımıza zarar verir, düzenli tüketildiğinde ise vücudumuza beklenmedik zararlar verebilmektedir. Uzmanlar özellikle herkesin mutfağında bulunan, sık tüketilen gıdalara karşı uyarıda bulunuyor. Bu, yiyen herkesin beynini eriten, canına kıyan bir zehirdir...

TRANS YAĞ BOMBASI

Margarin, sıvı bitkisel yağdan hidrojenasyon adı verilen bir işlemle katı hale getirilse de trans yağ oluşumuna neden olabilir. Trans yağlar kötü LDL kolesterolü artırırken, iyi HDL kolesterolü azaltır. Bu da kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor.

KATKI MADDESİ DEPOSU

Bazı margarinler lezzeti arttırmak için katkı maddeleri içerebilir. Bu katkı maddeleri koruyucuları, renklendiricileri ve tatlandırıcıları içerir. Bu maddelerin bazıları alerjik reaksiyonlara veya sindirim sorunlarına neden olarak sağlığınızı riske atabilir.

OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİ İÇERİYOR

Margarin genellikle büyük miktarlarda omega-6 yağ asitleri içerir. Omega-6 ve omega-3 yağ asitleri arasındaki dengesiz oran, iltihaplanma ve kronik hastalık riskini artırır.

VİTAMİN EKSİKLİĞİNE SEBEP OLUYOR

Tereyağından daha az vitamin ve mineral içerir. A, D, E ve K dahil olmak üzere yağda çözünen vitaminlerin azalması beslenme yetersizliklerine yol açabilir. Margarin tüketimi aynı zamanda doktorlar tarafından son derece tehlikeli sayılan vitamin alımının azalmasına da yol açmaktadır.

KALP SAĞLIĞINI RİSKE EDİYOR

Bazı çalışmalar margarin tüketmenin kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceğini göstermektedir. Bu etki, içeriğindeki trans yağdan ve kötü kolesterolü artırıcı etkisinden kaynaklanıyor olabilir.

KOLESTEROLÜ ARTIRIYOR: LİPİT YÜKLÜYOR

Margarin tüketiminin kan lipit profili üzerinde olumsuz etkisi vardır. Trans yağlar HDL (“iyi”) kolesterolü düşürürken, LDL kolesterol düzeylerini artırabilir. Bu dengesizlik damar sağlığını olumsuz etkiler ve ateroskleroz (atardamarların sertleşmesi) riskini artırır.

OKSİDATİF STRES YARATIYOR

Margarinde bulunan bazı bileşenler vücuttaki iltihaplanmayı ve oksidatif stresi artırabilir. Bu, arter duvarına zarar verir ve emboliye katkıda bulunur.

Margarinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Sağlıklı beslenme için tereyağı gibi doğal yağların daha fazla tercih edilmesi ve margarin tüketiminin sınırlandırılması önemlidir. Beslenme alışkanlıklarınızı göz önünde bulundururken doğal ve sağlıklı yağları tercih etmeye dikkat etmeniz daha uzun ve daha iyi bir yaşamın kapısını açmanıza yardımcı olacaktır.