Yoğurdun içine karıştırınca magnezyum eksikliğini bitiriyor! İlaçları çöpe attıracak karışım

Bamya, birçok faydası olan bir bitki ve bamya tohumu da oldukça değerlidir. Tohumu, içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde vazgeçilmez bir kaynaktır. Yoğurdun içine katılarak tüketilebilir ve doğadaki en güçlü magnezyum kaynaklarından biridir. Faydaları saymakla bitmeyen bamya tohumunun sağlık için önemi büyüktür. İşte diğer detaylar...





BAMYANIN BİR ÇOK FAYDASI

Bamya, tüylü yapısı nedeniyle bazı insanların tüketmekten kaçındığı bir meyvedir. Türkiye'de genellikle "ekşili bamya yemeği" olarak bilinen bu bitki, uzun yıllardır sofralarda yerini almaktadır. Bamya, turşusu ve çorbası da yapılan çok yönlü bir bitkidir. Son yıllarda ise, ebegümeci ailesinden gelen bamya tohumları, sağlık faydalarıyla bilinerek sıkça tüketilmeye başlanmıştır. Bamya tohumları, meyvenin olgunlaşmasından sonra oluşan küçük, koyu kırmızı veya kahverengi tohumlardır. Bu tohumlar meyveden ayrıştırılarak kurutulur ve tüketilir.

Bamya, tüylü yapısı nedeniyle bazı kişiler tarafından tercih edilmeyebilir, ancak Türkiye'de yaygın olarak ekşili bamya yemeği olarak tüketilir. Turşusu ve çorbası da yapılan bamya, uzun süredir sofralarda yer alır. Bamya tohumları ise son yıllarda sağlık faydalarıyla popülerlik kazanmıştır. Bu tohumlar, olgunlaşan meyvenin içinde bulunan küçük, koyu kırmızı veya kahverengi tohumlardır. Kurutularak tüketilirler.

Bamya tohumunun faydaları oldukça çeşitlidir ve sağlık için önemli katkılar sağlar. İçerisinde B, C, K vitamini, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi besleyici maddeler bulundurur. Bu tohum, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken, karaciğere dosttur ve karaciğer sağlığını korur. Kan şekeri düzenlemesine katkı sağlar ve zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, dizlerde sıvı kaybından kaynaklanan ağrıları hafifletir ve diz sağlığını destekler. Yüksek miktarda K vitamini içerdiği için kemik sağlığına da olumlu etkileri vardır. Kanın pıhtılaşmasını iyileştirir ve diyabetle mücadelede yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır ve sinirlilik, stres ve uykusuzluk gibi problemlere karşı etkilidir. Yeterli miktarda tüketildiğinde halsizliğe karşı da faydalıdır.





Bamya tohumunun sağladığı faydalar arasında zayıflamaya yardımcı olması da bulunmaktadır. Aç karnına düzenli kullanıldığında zayıflamayı destekler ve tok tutucu özelliği yüksek lif içeriğiyle sağlanır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık sorununa etkili bir çözüm sunar ve artan salgınlara karşı koruyucu etkisi vardır. Ayrıca astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır ve kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Mide şişkinliklerine de iyi gelir ve genel olarak vücut sağlığını destekler.

Bamya tohumunun kullanımı oldukça basittir. Tohumları çay olarak kullanabilir veya tozu veya tohumu doğrudan alarak suyla birlikte tüketebilirsiniz. Ayrıca, bamya tohumlarını suda bekletip sabaha kadar beklettikten sonra suyunu içebilir ve tohumları yiyebilirsiniz. Başka bir yöntem ise, 10 adet bamya tohumunu ezerek üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyerek bir macun yapmaktır. Bu macunu 1 hafta boyunca günde bir kez 1 çay kaşığı olarak tüketebilirsiniz. Düzenli kullanımın ardından bir hafta ara vermeniz önerilir.