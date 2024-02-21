Yunanlılar ilaç niyetine tüketiyor, 1 kaşığı bağırsakları tertemiz yapıyor, kabızlığın önüne geçiyor

Bağırsak sağlığı, vücudumuzun en önemli sistemlerinden biri. Bağırsaklarımız, besinleri sindiriyor, bağışıklık sistemimizi destekliyor, cildimizi güzelleştiriyor ve kilomuzu kontrol ediyor. Ancak bağırsaklarımız, çevresel faktörler, yanlış beslenme, stres gibi nedenlerle toksinlerle dolabiliyor ve işlevlerini kaybedebiliyor. Bu durumda bağırsaklarımızı temizlemek için doğal ve etkili bir yöntem arıyoruz. İşte uzmanların önerdiği, bağırsaklarınızı 1 günde arındıracak, tarçın ve bal karışımının faydaları ve hazırlanışı...

TARÇIN VE BAL KARIŞIMI BAĞIRSAKLARI NASIL TEMİZLİYOR?



Tarçın ve bal karışımı, Yunanlıların ilaç olarak kullandığı bir yöntem. Bu karışım, günde 1 kaşık tüketildiğinde bağırsaklardaki toksinleri atıyor, sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsak florasını düzenliyor ve kabızlığı önlüyor.





Ayrıca bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, doğal antibiyotik görevi görüyor, idrar yolu enfeksiyonunu tedavi ediyor, midedeki gazı gideriyor, kolesterolü düşürüyor, kalbi koruyor, cilt kirlerini temizliyor ve vücudu gençleştiriyor.

TARÇIN VE BAL KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Bu mucize karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

• 1 litre su

• 2 yemek kaşığı toz tarçın

• 2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı ise şöyle:

• 1 litre suyu kaynatın ve bir kavanoza dökün.

• Su ılıdıktan sonra içine balı ekleyin ve karıştırın.







• Son olarak tarçını da ilave edin ve kavanozu kapatın.

Bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz.



TARÇIN VE BAL KARIŞIMI NASIL TÜKETİLİR?

Bu karışımı tüketmek için en uygun zamanlar şunlardır:

• Kahvaltıdan yarım saat önce



• Öğle yemeğinden yarım saat önce

• Akşam yemeğinden yarım saat önce





• Yatmadan yarım saat önce

Bu zamanlarda birer bardak tarçın ve bal karışımı içerek bağırsaklarınızı temizleyebilirsiniz. Ancak bu karışımı tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar da var. Bunlar şunlar:

• Bu karışımı tüketirken bol su içmeyi ihmal etmeyin.

• Bu karışımı hamileler, emzirenler, çocuklar, alerjisi olanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar tüketmemelidir.

• Bu karışımı tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.