Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Yunanlılar ilaç niyetine tüketiyor, 1 kaşığı bağırsakları tertemiz yapıyor, kabızlığın önüne geçiyor

Bağırsak sağlığı, bağışıklık sisteminden cilt güzelliğine kadar pek çok konuda etkili. Ancak bağırsaklarımız zamanla toksinlerle doluyor ve işlevlerini yitiriyor. Bu durumda kabızlık, şişkinlik, kilo alma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Peki bağırsaklarınızı 1 günde temizleyecek ve sağlığınıza kavuşturacak mucize bir karışım olduğunu söylesek? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.02.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:59
Yunanlılar ilaç niyetine tüketiyor, 1 kaşığı bağırsakları tertemiz yapıyor, kabızlığın önüne geçiyor

Bağırsak sağlığı, vücudumuzun en önemli sistemlerinden biri. Bağırsaklarımız, besinleri sindiriyor, bağışıklık sistemimizi destekliyor, cildimizi güzelleştiriyor ve kilomuzu kontrol ediyor. Ancak bağırsaklarımız, çevresel faktörler, yanlış beslenme, stres gibi nedenlerle toksinlerle dolabiliyor ve işlevlerini kaybedebiliyor. Bu durumda bağırsaklarımızı temizlemek için doğal ve etkili bir yöntem arıyoruz. İşte uzmanların önerdiği, bağırsaklarınızı 1 günde arındıracak, tarçın ve bal karışımının faydaları ve hazırlanışı...

TARÇIN VE BAL KARIŞIMI BAĞIRSAKLARI NASIL TEMİZLİYOR?

Tarçın ve bal karışımı, Yunanlıların ilaç olarak kullandığı bir yöntem. Bu karışım, günde 1 kaşık tüketildiğinde bağırsaklardaki toksinleri atıyor, sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsak florasını düzenliyor ve kabızlığı önlüyor. 

TARÇIN BAL KARIŞIMI

Ayrıca bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, doğal antibiyotik görevi görüyor, idrar yolu enfeksiyonunu tedavi ediyor, midedeki gazı gideriyor, kolesterolü düşürüyor, kalbi koruyor, cilt kirlerini temizliyor ve vücudu gençleştiriyor.

TARÇIN VE BAL KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Bu mucize karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

• 1 litre su

• 2 yemek kaşığı toz tarçın

• 2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı ise şöyle:

• 1 litre suyu kaynatın ve bir kavanoza dökün.

• Su ılıdıktan sonra içine balı ekleyin ve karıştırın.

TARÇIN BAL HAKKINDA

• Son olarak tarçını da ilave edin ve kavanozu kapatın.

Bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz.

TARÇIN VE BAL KARIŞIMI NASIL TÜKETİLİR?

Bu karışımı tüketmek için en uygun zamanlar şunlardır:

• Kahvaltıdan yarım saat önce

• Öğle yemeğinden yarım saat önce

• Akşam yemeğinden yarım saat önce

TARÇIN VE BAL ÖZELLİKLERİ

• Yatmadan yarım saat önce

Bu zamanlarda birer bardak tarçın ve bal karışımı içerek bağırsaklarınızı temizleyebilirsiniz. Ancak bu karışımı tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar da var. Bunlar şunlar:

• Bu karışımı tüketirken bol su içmeyi ihmal etmeyin.

• Bu karışımı hamileler, emzirenler, çocuklar, alerjisi olanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar tüketmemelidir.

• Bu karışımı tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

İLGİLİ HABERLER

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor
2
Yunanlılar ilaç niyetine tüketiyor, 1 kaşığı bağırsakları tertemiz yapıyor, kabızlığın önüne geçiyor
3
Kahve içmek için en uygun saat aralığı belli oldu! Uzmanlar, kahve içmek için en doğru zamanı ve 45 dakika kuralını açıkladı!
4
Kuaförler bile sırrını soracak! Hem gürleştiriyor hem de rengini koruyor! Saç boyana eklemen yetecek
5
Peluş oyuncaklar alerjiye neden olabilir mi? Çocuklarınızın en sevimli dostları hakkında çarpıcı detay!
6
Regl sancılarına, romatizma ağrılarına şifa olacak bu otu evinizden eksik etmeyin. 1 çay kaşığı bile tam etki gösteriyor
7
Bir adedi bütün ecza deposuna bedel! Japonlar bu olmadan kahvaltı yapmıyor! Gençlik iksirleri meğer bu besindeymiş

İkizler burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak