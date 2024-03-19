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A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Onların yerine Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın kadroya dahil edildi. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:59
A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ve Avusturya ile yapılacak hazırlık maçları için A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.

İstanbul'da toplanan milli takım aday kadrosunda yer alan Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, sırasıyla sağ kasık ve sağ baldır bölgesindeki sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bu iki oyuncunun yerine İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, milli takım kadrosuna dahil edildi.

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