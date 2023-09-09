Ali Koç, Eda Erdem'in Heykelini Dikileceğini Duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrası başarılı oyuncu Eda Erdem, sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Eda Erdem Duygularını Paylaştı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını gözleri dolu şekilde dinlediğini ifade eden Erdem, "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim." dedi.

Şükranlarını Sunan Eda Erdem

Yoğurtçu Parkı'nda Can Bartu ve Alex de Souza'nın yanına dikilecek olan heykeli için şükranlarını sunan Eda Erdem, "Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Saygı ve sevgilerimle."

Eda Erdem'in Kariyeri

Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyiyor ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev aldı.