Serdal Adalı: Transfer Çalışmaları Tam Gaz — Beşiktaş'ın Altyapı ve Dikilitaş Planı

İş birliği töreni ve gündem açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dokuz Eylül Üniversitesi ile yapılan iş birliği anlaşması ve pilot takım protokolü töreninin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah-beyazlı camianın önceliklerinin başında altyapı yatırımları ve transfer çalışmalarının geldiğini vurguladı.

Altyapıda büyük planlar

Adalı, altyapı tesisleri ile ilgili yürütülen çalışmaları anlatarak, İstanbul çevresinde yeni araziler talep ettiklerini belirtti. "Diğer illerde de bunu devam ettireceğiz. İstanbul’da havaalanı civarında bir arazi talebimiz vardı. Onunla ilgili 1-2 pürüz var. Onlar çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan, Beşiktaş adına "çok daha geniş, Türkiye’nin en büyük altyapı tesislerini planladık" dedi ve Sancaktepe'deki tesislerin devralındığını, Fulya'daki kadın futbol takımının Sancaktepe'ye taşınacağını açıkladı. "Elimizden geldiğince altyapıya özen göstermeye çalışıyoruz. Yatırım yapmaya gayret ediyoruz." diye ekledi.

Dikilitaş projesinde yol haritası

Dikilitaş projesine ilişkin konuşan Adalı, projenin proje aşamasının tamamlandığını ve daire görüşlerinin olumlu çıktığını söyledi. "Bir askı süreci var. İki alternatifimiz var: ya bir gelir paylaşımı yapacağız ya da inşaatı biz yapacağız. Onun üstünde çalışıyoruz." dedi.

Adalı, maketin hazır olduğunu belirterek "İlk kazma mayıs ayında vurulur diye düşünüyorum ama bu tip ruhsat işlerinde pürüzler çıkabiliyor" ifadesini kullandı ve Ocak ayı içinde hareket beklediklerini aktardı.

Transfer değerlendirmesi: Taraftarların içi rahat olsun

Transfer çalışmalarına ilişkin net mesajlar veren Adalı, taraftarlara endişelenmemeleri çağrısında bulundu: "Transfer ile ilgili tam gaz çalışıyoruz." Adalı, takımın eksiklerinin tamamlanacağını ve devre arasında hamle yapılacağını vurguladı.

Takımın performansına değinirken, "Bu takıma kötü diyecek adamla tartışırım. Bu takım, iyi takım, eksik olabilir. 9 yeni futbolcunun beraber oynadığı bir takımda elbette ki aksilikler..." şeklinde konuştu. Ayrıca geçen transfer döneminde "12 futbolcu almışız" değerlendirmesini paylaştı ve sonuçların farklı olabileceğini belirtti.

Mali strateji ve gayrimenkul projeleri

Beşiktaş'ın borçlarını kapatana kadar gayrimenkul projelerine devam edeceklerini söyleyen Adalı, camianın gelir kaynaklarını güçlendirmek için yurt ve diğer projelere odaklandıklarını aktardı. "Şişli’de 16 bin metrekare civarında bir yurt yapıyoruz. İlk önce Dikilitaş’ı bir başlatıp, ekonomik olarak rahatladıktan sonra devamını da getireceğiz." dedi.

Adalı, "Bu borçlar sıfırlanana kadar da bir inşaat şirketi gibi, bir gayrimenkul şirketi gibi çalışacağız" sözleriyle mali planlamaya vurgu yaptı ve Beşiktaş için "Önümüz aydınlık" mesajı verdi.

VAR ve hakem uygulamaları: Yabancı VAR talebi

Saha kararlarında yaşanan hataların minimize edilmesi için yabancı VAR hakem uygulamasını savunan Adalı, federasyon ve diğer kulüplerle bu konuyu görüştüğünü belirtti: "Bu hataların engellenmesi için yabancı VAR hakem şart."

Adalı, hakkıyla kazanmak isteyen bir camia olduklarını, hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadıklarını ve mücadelelerini bu ilkeler doğrultusunda sürdüreceklerini ifade etti.

