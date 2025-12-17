Sea To Sky Antalya'da: FIM Hard Enduro 8-10 Ekim 2026'da

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 2026 takvimi açıklandı. Şampiyonanın en prestijli duraklarından biri olarak gösterilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, geçmiş yıllarda olduğu gibi 8-10 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Yarış takvimi ve etaplar

Şampiyona, Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere dört kıtada düzenlenecek 9 yarıştan oluşuyor. Organizasyon nisan ayından ekim ayına kadar sürecek yoğun bir program içeriyor.

17-19 Nisan: Fransa, 24MX Alestrem Hard Enduro ile sezon başlayacak.

1-3 Mayıs: Portekiz, Extreme XL Lagares.

18-20 Haziran: ABD (Idaho), Silver Kings Hard Enduro.

10-12 Temmuz: İtalya, Abestone Rodeo Miravalle.

20-22 Ağustos: İsveç (Orsa Grönklitt), Forza Orsa ile şampiyonaya ilk kez ev sahipliği yapacak şehir dahil edildi.

11-13 Eylül: İtalya, Wild Woods Extreme.

23-26 Eylül: Afrika, The Roof of Africa.

8-10 Ekim: Türkiye, Antalya (Kemer) - Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı (şampiyonanın 8. etabı).

23-25 Ekim: İspanya, 24MX Hixpania ile sezon sona erecek.

Organizasyon ve açıklamalar

Şampiyona Direktörü Ross Whitehead, takvim hakkında şu ifadeleri kullandı: "2026 için hedefimiz netti; sürücüler, takımlar ve organizatörler için uygun, hayranlara unutulmaz bir sezon yaşatacak kompakt ve dünya standartlarında bir takvim oluşturmak. Dünyanın en ikonik ve zorlu arazilerinde dokuz turdan oluşan bu şampiyonanın seri için büyük bir adım olduğuna inanıyoruz".

Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir ise organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Sea To Sky yarışları, son iki yılda olduğu gibi 2026 yılında da Dünya Şampiyonası’ndaki yerini korudu. Ülkemizde gerçekleştirilen önemli dünya şampiyonalarından biri olan organizasyon, hem Türkiye’nin tanıtımına hem de spor turizmine büyük katkı sağlamaya devam edecek. Gelecek yıl şampiyonadaki yarış sayısının artmasıyla birlikte heyecanın da 9’a katlandığını söyleyebiliriz. Türkiye’nin en önemli motorsporları organizasyonlarının başında gelen Sea To Sky yarışlarında dünya yıldızları, Antalya’nın eşsiz parkurlarında mücadele ederken, motor sporları tutkunlarının gözü de ekim ayında Türkiye’de olacak".

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sea To Sky, zorlu parkurları, dere geçişleri ve eşsiz manzarasıyla şampiyonanın en dikkat çeken duraklarından biri olmaya devam edecek.

