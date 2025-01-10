Arkas Spor Cizre Belediyespor'u Ağırlıyor: Galibiyet Serisi 6 Maç Hedefleniyor

Arkas Spor, Galibiyet Serisini Uzatmayı Planlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arkas Spor, yarın Rams Global Cizre Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir'deki Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek maç, saat 16.00'da başlayacak.

Uğur Özden'den Açıklama

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Cizre ekibini yenmek için takım olarak istekli olduklarını dile getirdi. Özden, yaptığı açıklamada, "Bu sezon İzmir'deki son 5 maçımızı da kazandık. Rams Global Cizre Belediyespor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Oyuncularımızın başarılı olacağına inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Arkas Spor, iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek için taraftarının desteğini bekliyor.