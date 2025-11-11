Elazığspor: Bahis Soruşturması — 5 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi

Elazığspor, bahis soruşturması kapsamında 5 futbolcusunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı; kulüp süreci titizlikle izliyor ve resmi açıklamaların beklenmesini istedi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:39
Kulüp süreci yakından izliyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 5 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bilgisi Elazığspor'a ulaştı.

Alperen Aydın, Furkan Köse, Beykan Şimşek, Alpay Koldaş ve Efe Baran Üzüm isimleri soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen oyuncular olarak bildirildi.

Seza Çimento Elazığspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, Federasyon tarafından iletilen resmi yazışmaların dikkatle incelendiği ve sürecin tüm aşamalarının titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Kulüp açıklamasında, en önemli önceliğin camianın ve futbolcuların itibarını korumak olduğu belirtildi; sürecin adil ve objektif biçimde sonuçlanması beklendiği ifade edildi.

Elazığspor, kamuoyuna sağduyulu yaklaşım çağrısında bulunarak, resmi kararlar açıklanmadan herhangi bir yargıya varılmaması ve sürecin tamamlanmasının sabırla beklenmesini talep etti.

Gelişmeler, kulübümüz tarafından yakından izlenmekte olup, resmi bilgilendirmeler şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

