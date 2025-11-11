Elazığspor: Bahis Soruşturması — 5 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi

Kulüp süreci yakından izliyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 5 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bilgisi Elazığspor'a ulaştı.

Alperen Aydın, Furkan Köse, Beykan Şimşek, Alpay Koldaş ve Efe Baran Üzüm isimleri soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen oyuncular olarak bildirildi.

Seza Çimento Elazığspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, Federasyon tarafından iletilen resmi yazışmaların dikkatle incelendiği ve sürecin tüm aşamalarının titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Kulüp açıklamasında, en önemli önceliğin camianın ve futbolcuların itibarını korumak olduğu belirtildi; sürecin adil ve objektif biçimde sonuçlanması beklendiği ifade edildi.

Elazığspor, kamuoyuna sağduyulu yaklaşım çağrısında bulunarak, resmi kararlar açıklanmadan herhangi bir yargıya varılmaması ve sürecin tamamlanmasının sabırla beklenmesini talep etti.

Gelişmeler, kulübümüz tarafından yakından izlenmekte olup, resmi bilgilendirmeler şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

ELAZIĞSPOR, BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 5 FUTBOLCUSUNUN PFDK'YA SEVKİ ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA YAYIMLADI