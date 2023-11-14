Emre Kocadağ, Beşiktaş başkan adaylığı için kararını açıkladı

3 Aralık'ta gerçekleşecek Beşiktaş başkanlık seçimine ilişkin merakla beklenen gelişme yaşandı. Mevcut yönetimin asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ, başkanlık için aday olmayacağını duyurdu. Kocadağ'ın adaylık kararı, Beşiktaş camiasında büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. İşte Kocadağ'ın yaptığı açıklama:

2 ADAYLI SEÇİM OLUMLU BİR GELİŞME





Sevgili Beşiktaşlılar, Olağanüstü seçimli genel kurulumuz camiamıza hayırlı olsun. Kulübümüzün tek adayla seçime gitmemesi gerektiğine inanarak daha önce arkadaşlarımla beraber göreve hazır olduğumuzu dile getirmiştim. 2 adaylı bir seçime doğru gitmemiz, şu anki kaos ortamının son bulması açısından olumlu bir gelişme. Bu süreçte yaşananlar tarihe not düşülmüş. Beşiktaş'ın zor zamanlarında yüksek tonlu iletişimi, hamasi cümleleri ve zaman zaman haksız eleştirileri taraftarımızın sağduyusuna bırakıyorum.

Yöneticilik sürecimde, şampiyonluklar, kupa zaferleri, stadyum inşası, Avrupa başarıları gibi birçok anıya tanıklık ettim. Beşiktaş'ın iyi ve kötü günlerinde hep yanında oldum. Kimseyi yalnız bırakmadım, bırakmayacağım. Bu süre zarfında birçok tecrübe kazandım ve farklı kongrelerde üyelerimizin teveccühünü kazandım.

Çocuklarımın odasının kapısından daha çok kulübün kapısını açtım. Beşiktaş'ı hiç eksik bırakmadım. Gençliğim, gücüm, aklım, kalbimle bu büyük ailemiz için çalıştım. Şimdi, Beşiktaş için başkanlık koltuğuna aday olan deneyimli isimlere saygı duyuyorum. Onlar bizim camiamızın birer parçası. Arkadaşlarımla birlikte süreci yakından takip edeceğiz, kaos ortamını aşmak için fedakârlık ve sağduyuyla hareket edeceğiz. Küfür ve itibar suikastlarına karşı duracağız. Beşiktaş için sürekli çalışmaya devam edeceğim. Kazanan her zaman büyük Beşiktaş camiası olsun.

Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın başkanlık için adaylıklarını açıkladığı Beşiktaş'ta, 26 Kasım tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde sandığa gidilecek.