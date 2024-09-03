Erzurum 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti Oldu

Erzurum, Kış Sporları İçin Seçildi

2025 yılı için 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçilen Erzurum, bu önemli unvanı kazanmanın gururunu yaşıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu gelişmeyi duyurarak, şehrin spor alanındaki başarılarının uluslararası boyutta tescillenmesini vurguladı.

Uluslararası Delegasyondan Ziyaret

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ACES Europe Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Genel Sekreter Hugo Alonso ve Bulgaristan'dan delegeler, Başkan Sekmen'i makamında ziyaret ederek bu önemli başarıyı kutladılar. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da bu heyetin içinde yer aldı.

Sekmen'in Açıklamaları

Başkan Sekmen, ziyarette şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizin spor alanındaki başarılarını uluslararası arenada taçlandıran önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptık. Erzurum'un sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, sporun her branşındaki olanaklarıyla da cazibe merkezi haline geldiğini görmekten mutluyuz."

Uluslararası Tescil

Erzurum'un 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesi, bölgenin sportif potansiyelinin uluslararası düzeyde onaylandığını gösteriyor. Sekmen, "Bu buluşma, sporun birleştirici gücünü ve şehirlerin kalkınmasını gösteren somut bir örnek olmuştur. Sporda öncü rolümüzü sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Awards Ceremony in Brussels

Başkan Sekmen, ayrıca aralık ayında Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek ACES ödül töreni'nde şehri temsil ederek, 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' ödülünü alacaklarını belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildiğini bildirdi. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Genel Sekreter Hugo Alonso, Bulgaristan delegesi Damyan Dikav, ACES Türkiye Genel Sekreteri ve Asya kıtası delegesi Adem Sever, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildiğini bildirdi. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Genel Sekreter Hugo Alonso, Bulgaristan delegesi Damyan Dikav, ACES Türkiye Genel Sekreteri ve Asya kıtası delegesi Adem Sever, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildiğini bildirdi. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Genel Sekreter Hugo Alonso, Bulgaristan delegesi Damyan Dikav, ACES Türkiye Genel Sekreteri ve Asya kıtası delegesi Adem Sever, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.