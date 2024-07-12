EURO 2024'te değerini yükselten 10 futbolcu açıklandı! Türkiye'den iki isim listede

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası, Pazar akşamı oynanacak final maçıyla sona erecek. Turnuvanın son bulmasına saatler kala, turnuvada performansıyla dikkat çeken ve piyasa değerini artıran 10 futbolcu açıklandı. İspanya ve İngiltere arasında oynanacak dev final öncesi, bu oyuncuların kimler olduğu merak konusu.



2024 Avrupa Şampiyonası'nın finali, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak. İspanya ve İngiltere, Almanya'da düzenlenen bu prestijli turnuvada şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvanın başından itibaren sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken iki takım, Pazar akşamı oynanacak final maçında kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.



TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM LİSTEDE

Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'dan iki futbolcu, performanslarıyla dikkat çekerek değerlerini artırdı. İngiliz basınından A Spor'un aktardığı habere göre, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, turnuvada gösterdikleri üstün performansla değerini yükselten 10 futbolcu arasında yer aldı.

DEĞERİNİ YÜKSELTEN FUTBOLCULAR KİMLER?

EURO 2024'te performanslarıyla adlarından söz ettiren ve piyasa değerlerini artıran 10 futbolcu şu şekilde:

1. GEORGES MIKAUTADZE (GÜRCİSTAN)

Gürcistan milli takımının genç yeteneği Georges Mikautadze, turnuva boyunca sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Mikautadze, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

2. RUBEN VARGAS (İSVİÇRE)

İsviçre'nin dinamik kanat oyuncusu Ruben Vargas, EURO 2024'te sergilediği performansla adından söz ettirdi. Hızı ve tekniğiyle rakip savunmaları zorlayan Vargas, turnuvanın parlayan yıldızlarından biri oldu.

3. JAN OBLAK (SLOVENYA)

Slovenya'nın deneyimli kalecisi Jan Oblak, turnuvada yaptığı kurtarışlarla takımının en güvendiği isimlerden biri oldu. Oblak, sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

4. NICO WILLIAMS (İSPANYA)

İspanya milli takımının genç yeteneği Nico Williams, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Hızı ve dribbling yeteneğiyle rakip savunmaların korkulu rüyası olan Williams, finalde de takımının en önemli silahlarından biri olacak.

5. FABIAN RUIZ (İSPANYA)

İspanya'nın orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, turnuvada sergilediği etkileyici performansla değerini artırdı. Sahada gösterdiği mücadele ve oyun görüşüyle takımına büyük katkı sağladı.

6. JERDY SCHOUTEN (HOLLANDA)

Hollanda milli takımının orta saha oyuncusu Jerdy Schouten, turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Schouten, hem defansif hem de ofansif anlamda takımına büyük katkı sağladı.

7. FRANCISCO CONCEIÇÃO (PORTEKİZ)

Portekiz'in genç yeteneği Francisco Conceiçao, turnuvada sergilediği performansla adından söz ettirdi. Hızı ve teknik becerileriyle dikkat çeken Conceiçao, geleceğin büyük yıldızlarından biri olarak görülüyor.

8. IVAN SCHRANZ (SLOVAKYA)

Slovakya'nın hücum oyuncusu Ivan Schranz, EURO 2024'te sergilediği performansla değerini artıran isimlerden biri oldu. Schranz, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

9. BARIŞ ALPER YILMAZ (TÜRKİYE)

Türkiye'nin genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sağladı ve değerini önemli ölçüde artırdı.

10. FERDİ KADIOĞLU (TÜRKİYE)

Türkiye'nin bir diğer genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Kadıoğlu, sahada sergilediği mücadele ve teknik becerileriyle turnuvanın dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

FİNAL MAÇI HEYECANI

Pazar akşamı oynanacak final maçı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın zirve noktası olacak. İspanya ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği bu büyük maçta, futbolseverler nefeslerini tutacak. İki takım da turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkat çekerken, finalde kimin galip geleceği merakla bekleniyor.