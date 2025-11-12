Evin Erginoğuz'tan Altın Madalya: 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Vanlı Boksörün Zaferi

Vanlı milli boksör Evin Erginoğuz, Riyad'daki 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 60 kilo kategorisinde altın madalya kazanıp Van'da çiçeklerle karşılandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:29
Evin Erginoğuz'tan Altın Madalya: 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Vanlı Boksörün Zaferi

Evin Erginoğuz, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunlarında altın madalya kazanan Vanlı milli boksör Evin Erginoğuz, memleketi Van’a dönüşünde çiçeklerle karşılandı.

60 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa uzanan Erginoğuz, yaklaşık 9 yıldır boks yapıyor ve kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Bu başarıyla hem Van’a hem Türkiye’ye gurur yaşattı.

Karşılama töreni

Milli sporcu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önündeki bahçede düzenlenen programla karşılandı. İl Müdürü Yalçın Özdemir, ailesi ve arkadaşları sporcuyu çiçeklerle karşıladı ve başarılarından dolayı tebrik etti.

Yalçın Özdemir törende, altın madalyayla dönen sporcunun önemli bir başarıya imza attığını vurguladı. Özdemir, Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı nedeniyle buruk bir heyecan yaşadıklarını ifade ederek, kazada şehit olanlara rahmet, kederli ailelerine sabır diledi. Özdemir, sporcunun İstiklal Marşı'nı okutmuş olmasının gurur verici olduğunu belirterek antrenör Ayhan Öz'e teşekkür etti.

Sporcunun mesajı

Evin Erginoğuz karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini çiçeklerle karşılayanlara teşekkür etti. Erginoğuz, müsabakalarda ülkesini ve bayrağını temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyip elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. Altın madalyayla döndüğünü ve İstiklal Marşı'nı okutmuş olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Erginoğuz sözlerine, "Bu madalya bana ve takım arkadaşlarıma ışık kaynağı olacak. Bundan sonraki hedefim 2028 yılında yapılacak olimpiyatlarda marşımızı okutmak olacak; bunun için daha fazla çalışacağız" şeklinde devam etti.

Antrenörün değerlendirmesi

Boks Milli Takım Antrenörü Ayhan Öz ise sporcunun İstiklal Marşı'nı okutmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Ayhan Öz, bu başarının 2028 Olimpiyatları'na taşınmasını hedeflediklerini ve bu süreçte yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

