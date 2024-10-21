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Fahrettin Yıldız Türkiye Kaykay Federasyonunun Yeni Başkanı

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun yeni başkanı Fahrettin Yıldız, 1 oy farkla göreve geldi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:43
Fahrettin Yıldız Türkiye Kaykay Federasyonunun Yeni Başkanı

Fahrettin Yıldız, Kaykay Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun olağan genel kurulunda, Fahrettin Yıldız başkanlık için yapılan seçimde 1 oy farkla kazandı. Seçim, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Seçim Sonuçları ve Yeni Yönetim Kurulu

153 oyun kullanıldığı seçimde, Fahrettin Yıldız 75 oy aldı. Mevcut başkan Metin Ayvazoğlu ise 74 oyda kaldı; 4 oy geçersiz sayıldı. Yıldız’ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

  • Mustafa Süslü
  • Mehmet Tunç Turgut
  • Seyfettin Şahan
  • Cavit Bardak
  • Fatih Yüksel
  • Osman Beyazıtoğlu
  • Emrah Akbaş
  • Mustafa Yasin Taş
  • Özgür Mülazımoğlu
  • Murat Can Erbayraktar

Başkanlık Konuşmasında Hedefler Belirtiliyor

Genel kurulda kısa bir konuşma yapan Fahrettin Yıldız, 38 yıldır spor teşkilatında çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Sporcu, hakem ve antrenör olarak tecrübelerim var. İdarecilik alanında da görevler üstlendim" dedi. Yıldız, federasyonun hedefleri arasında kulüp, faal lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısını artırma ile kaykay ve paten sporunu 81 ilde aktif hale getirme olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Ana hedeflerimizden biri de Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları" ifadelerini kullandı.

Seçim Sürecindeki Gerginlikler

Seçimin sona ermesinin ardından Ayvazoğlu, oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. Ancak divan başkanı, itirazın genel kurul kapandıktan sonra yapıldığı nedeniyle reddetti. Bu durum, taraflar arasında gerginliğe yol açtı. Delegelerin salondan çıkarılmasının ardından divan, Yıldız'ın rızasıyla oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Sonuçlar değişmeyerek, Yıldız'ın kazancı teyit edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonunun 2. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor...

Türkiye Kaykay Federasyonunun 2. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Federasyonun olağan genel kurulunda başkanlığa 1 oy farkla Fahrettin Yıldız seçildi.

Türkiye Kaykay Federasyonunun 2. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor...

Türkiye Kaykay Federasyonunun 2. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Federasyonun olağan genel kurulunda başkanlığa 1 oy farkla Fahrettin Yıldız seçildi.

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