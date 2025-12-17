DOLAR
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Doha'da FIFA Komiteleri Genel Kuruluna Katıldı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Doha'daki FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı; Hacıosmanoğlu ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak FIFA komitelerinde temsil ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:26
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Toplantının açılışı ve katılımcılar

Toplantı, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun açılış konuşmasıyla başladı. FIFA’yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile beraber futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas toplantıda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsili

TFF’yi toplantıda Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak temsil etti.

Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine; Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesine seçilmişti.

Genel oturum ve takip eden çalışmalar

Genel oturum, 211 ülkeden gelen ve sayısı 500'den fazla olan komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel oturumun ardından FIFA bünyesindeki tüm komiteler, iç toplantılarını yaparak çalışma programlarını değerlendirdi.

