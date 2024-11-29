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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca Transferinde İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca transferinin süreç gerektirdiğini ve spekülasyonları yalanladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:02
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca Transferinde İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Fenerbahçe'nin Transfer Sürecine Dair Açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer çalışmaları ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Anderson Talisca ile ilgili çıkan transfer iddialarına açıklık getiren Ilıcalı, "Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Slavia Prag Maçının Ardından Önemli Değerlendirme

Fenerbahçe'nin deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etmesinin ardından AA muhabirine konuşan Ilıcalı, transfere odaklandıklarını dile getirdi. "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Ancak yazılanlar kadar pozitif bir durum yok" ifadesini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Hedefleri

Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3 haftalık süreçte her şeyin olabileceğini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nin şu anki sisteminde her şey yaşanabilir. Üç maç daha var. Ben şansımızı yüksek görüyorum" dedi. Fenerbahçe’nin Amrabat ve Mert Hakan gibi önemli oyuncuları kadroda eksik olduğu halde, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesinin önemine dikkat çekti.

Youssef En-Nesyri Performansına Değerlendirme

Maçta galibiyeti getiren Youssef En-Nesyri'nin performansına da değinen Ilıcalı, "Her futbolcunun alışmak için süreye ihtiyacı var. En-Nesyri de her geçen gün alışıyor ve ileriye doğru gidiyor. Kendisini çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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