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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı 2024 Balkan Kupası'nda Şampiyon

Galatasaray Daikin, PAOK'u yenerek 2024 Balkan Kupası'nda şampiyonluk elde etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:21
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı 2024 Balkan Kupası'nda Şampiyon

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda Tarih Yazdı

Sarı-kırmızılı ekip, 2024 Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul'da Şampiyonluk Coşkusu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2024 Balkan Kupası'ndaki son maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan zorlu mücadelede sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Setler Durumu

Galatasaray, setleri 25-17, 25-21 ve 25-20’lik skorlarla kazanarak organizasyondaki tüm karşılaşmalarını galibiyetle tamamladı. Bu sonuçla birlikte, Galatasaray kataloğuna 2023'ten sonra bir şampiyonluk daha eklemeyi başardı.

CEV Challenge Kupası İle Avrupa Yolu Açıldı

Bu şampiyonluk ile birlikte Galatasaray, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olan CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Yunan ekip AO Thiras ile mücadele edecek.

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