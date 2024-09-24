Galatasaray, PAOK Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray'da PAOK Maçı Hazırlıkları Tam Gaz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül Çarşamba günü Yunan temsilcisi PAOK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye başladı.

Antrenman Detayları

Sarıkırmızılı kulüpten alınan bilgilere göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başladı.

İdman, 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Ardından, topa sahip olma ve 2'ye 2 oyun çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maçla son buldu.

Hakim Ziyech'ten Ayrı Çalışma

Bu arada, Hakim Ziyech takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sürdürdü.

Galatasaray, bugünkü antrenmanla PAOK karşılaşması için son hazırlıklarını tamamlayacak.