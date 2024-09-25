Gaziantep FK, Eyüpspor Maçına Hazırlık Sürecine Girdi

Gaziantep FK, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Takım, bir günlük iznin ardından antrenmanlara start verdi.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgiye göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Son oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ısınma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç yaptı.

Sakatlık Durumları

Tedavi süreçleri süren Daubin ve Mustafa Eskihellaç, takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Ayrıca, sakatlığı bulunan Bitok ise antrenmana katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.