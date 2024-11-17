Hentbol Erkekler Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. Haftasında Maçlar Gerçekleşti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında 2 önemli maç gerçekleştirildi. Bu maçlar ligdeki heyecanı artırdı.

DEPSAŞ Enerji As Farklı Galibiyet Aldı

Günün ilk karşılaşmasında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Rize Belediyespor ile karşılaştı. DEPSAŞ, maçı 49-30 gibi farklı bir skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Nilüfer Belediyespor Önemli Bir Zafer Kazandı

Eskişehir'de oynanan diğer maçta ise konuk ekip Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 33-27 mağlup etti. Bu sonuç, Nilüfer'in ligdeki iddiasını pekiştirdi.

Haftanın Kapanış Maçı

10. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, yarın saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Bu maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.