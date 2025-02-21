Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Paauw, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Paauw'dan TFF'ye Ziyaret

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Önemli Görüşmeler Yapıldı

TFF'nin yaptığı açıklamada, ziyarette gündeme dair konuların değerlendirildiği ve iki ülke federasyonları arasında iş birliğini artıracak ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Hediye Takdimi ve Tesis Turu

Görüşme sırasında, Hacıosmanoğlu ve Paauw karşılıklı olarak hediye takdimi gerçekleştirdi. Hollandalı Başkan Paauw, ayrıca TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezerek burada bilgi aldı.