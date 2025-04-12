DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.203.072,22 -0,71%

Karabük'te Gençler Türkiye Boks Birinciliği Tamamlandı

Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği sona erdi. 414 sporcu madalya için mücadele etti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:50
Karabük'te Gençler Türkiye Boks Birinciliği Tamamlandı

Karabük'te Gençler Türkiye Boks Birinciliği Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları başarıyla sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvaya 47 ilden toplam 414 sporcu katılarak, madalya için ter döktü. Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporcuların elde ettikleri başarılar için tebrik ederken, gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı. Güven, bu tür organizasyonların sporu tabana yaymak ve yetenekli sporcuları keşfetmek açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları...

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 47 ilden 414 sporcu mücadele etti.

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları...

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 47 ilden 414 sporcu mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Üçüncü Etabını Stefan De Bod Kazandı
2
İzmir'de Kistik Fibrozisli Çocuklar İçin Gökdelen Tırmanma Yarışı Düzenlendi
3
Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi Play-Off İlk Maçında Altekma'yı Geçti
4
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı İptal Edildi
5
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya ile Rövanşı Bekliyor
6
Karabük'te Gençler Türkiye Boks Birinciliği Tamamlandı
7
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı: Serdal Adalı'dan TFF'ye Sert Eleştiriler

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı