Karabük'te Gençler Türkiye Boks Birinciliği Tamamlandı

Karabük'te Gençler Türkiye Boks Birinciliği Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları başarıyla sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvaya 47 ilden toplam 414 sporcu katılarak, madalya için ter döktü. Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporcuların elde ettikleri başarılar için tebrik ederken, gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı. Güven, bu tür organizasyonların sporu tabana yaymak ve yetenekli sporcuları keşfetmek açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 47 ilden 414 sporcu mücadele etti.

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 47 ilden 414 sporcu mücadele etti.