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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi Play-In Eşleşmesinde Niners Chemnitz'i Ağırlıyor

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi play-in etabında Niners Chemnitz ile karşılaşacak. Müsabaka yarın 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:48
Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi Play-In Eşleşmesinde Niners Chemnitz'i Ağırlıyor

Manisa Basket, Niners Chemnitz ile Kritik Bir Maç Oynayacak

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın akşam Niners Chemnitz takımını ağırlayacak. Mücadele, Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve saat 20.00'de başlayacak.

Bu aşamada, iki galibiyete ulaşacak olan takım, son 16 turuna adını yazdıracak. Serinin rövanş maçı ise 14 Ocak Salı günü Messe Chemnitz'de yapılacak.

Eğer serinin üçüncü maça uzanması durumu söz konusu olursa, son karşılaşma 21 Ocak Salı günü Manisa'da yapılacak.

Manisa Basket, bu sezon organizasyonun H Grubu'nda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak play-in etabında yer alma hakkı kazandı. Öte yandan, Alman temsilcisi Niners Chemnitz ise G Grubu'nda yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.

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