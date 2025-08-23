Meriç Nehri, Kürek Milli Takımı İçin Kamp Merkezi Oldu

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri'nin Kürek Milli Takımı için önemli bir kamp merkezine dönüştüğünü belirtti.

İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde heyecanlı şekilde sürdüğünü ve eleme yarışlarının ardından sporcuların finallerde kürek çekmeye başladığını söyledi.

İba, Gençler kategorisinde Türkiye'nin yeni şampiyonlarının belirlendiğini vurgulayarak, Meriç Nehri'nin büyük şampiyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun emin adımlarla Türkiye'nin "kürek merkezi" olma yolunda ilerlediğine dikkati çeken İba, sadece yarışların değil milli takım kamplarının da Meriç'te düzenlendiğini aktardı.

İba, planlanan organizasyonlara ilişkin olarak, Ekim ayında Meriç Nehri'nde büyükler şampiyonası yapılacak ve Balkan Kürek Şampiyonası öncesi 40 sporcunun katılımıyla Meriç Nehri'nde milli takım kampı gerçekleştirileceğini kaydetti.

İba ayrıca, "Meriç'teki parkur önemli bir kürek merkezi oldu. Yarış ve kamp dönemlerinde Edirne'ye çok sayıda sporcu geliyor. Kent ekonomisini hareketlendiriyor. İnşallah kürek yarışları ve kamplar artarak devam edecek." dedi.

Çiğdem Karaaslan: Spor Turizmi ve Başarılar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, şampiyonada kürek çeken oğlunun yarışını takip etmek üzere Edirne'ye geldi.

Karaaslan, daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nin yapılan çalışmalarla önemli bir kürek merkezine dönüştüğünü söyledi. Yapılan organizasyonların kentte spor turizminin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Karaaslan şu değerlendirmeyi yaptı: "Spor turizmi dünyada çok hızla gelişiyor. Kürek branşı da bunlardan biri. Türkiye olarak biz de bu alanda çok büyük başarılar elde ediyoruz. Dünya Kürek Şampiyonası'nda geçtiğimiz günlerde 3 altın madalya kazandık. Arkadan gelen gençler açısından önemli bir motivasyon kaynağı."

Karaaslan, kürek branşına yapılan yatırımların karşılığının alınmaya başladığını ve Meriç Nehri'nin bu alanda öne çıktığını belirtti.

Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.