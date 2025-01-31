MKE Ankaragücü, Geçmişi Geride Bırakıp Geleceğe Odaklandı

MKE Ankaragücü, Yeni Hedefler için İleriye Bakıyor

MKE Ankaragücü'nün kaptanı Mahmut Tekdemir, Trendyol 1. Lig'de geride kalan haftalarda yaşanan talihsiz puan kayıplarını geride bırakarak, takımın Süper Lig hedefi doğrultusunda önlerine bakmaları gerektiğini vurguladı.

Mahmut Tekdemir: 'Şampiyonluk İçin Güveniyorum'

Beştepe Tesisi'nde düzenlenen antrenmanın öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekdemir, inişli çıkışlı bir performans sergilediklerinin farkında olduklarını ifade etti. "Genel olarak geriye dönüp baktığımızda, kaybettiğimiz puanları kazanabilirdik. Artık geriyi bırakıp, önümüze bakmalıyız. Takım arkadaşlarıma ve hocalarıma güveniyorum. Bu takıma sezon sonu hak ettiği şampiyonluğu yaşatacağımıza inanıyorum. Bu sene lig çok zor. Herkes birbirini yenebilir. Maç maç bakmalıyız ve her maç bir finaldir." dedi.

Erzurumspor FK Maçı Üzerine Değerlendirmeler

Mahmut, Erzurumspor FK maçını kaybetmeyi hak etmediklerini dile getirerek, "Geçmişe takılmayacağız. Gerekirse play-off kısmı da mevcut. Yeni oyuncular da aramıza katıldı. İnşallah ilk maçtan itibaren daha moralli şekilde yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yeni Transfer Gomes: 'Hedefim Süper Lig'

Takıma yeni katılan Euciodalcio Gomes, hedefleri olan bir takımda yer aldığını belirterek, "MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkartmak için buradayım. Değişik bir kültüre geldim ama takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sorununu çözüyorum. Ben 8 numara oynarken daha rahatım, fakat takımımın ihtiyacı doğrultusunda her pozisyonda oynamaya hazırım." dedi.