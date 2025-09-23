Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı Fransa'da Avrupa Şampiyonası'na Çıkıyor

Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre turnuva 25-27 Eylül tarihlerinde başkent Paris'te yapılacak.

Turnuvayı düzenleyen kuruluş ve katılımcılar

Organizasyon, Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek ve kadın ile erkek kategorilerinde kıtanın önde gelen milli takımlarını bir araya getirecek.

Grup maçları ve rakipler

Kadın Milli Takımı, grup aşamasında 25 Eylül Perşembe günü Çekya ve Danimarka ile karşılaşacak.

2026 Dünya Şampiyonası için kota

Şampiyona aynı zamanda 2026 Dünya Flag Futbol Şampiyonası için kota niteliği taşıyor.