Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 İçin Kampa Girdi

Para Masa Tenisi Takımı Ankara'da Kampa Girdi

Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları çerçevesinde Ankara'da kampa alındı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, milli sporcular son etap kamp çalışmalarına başlamış durumda.

Milli Sporcuların Katıldığı Kamp

Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen kampın önemli isimleri arasında; Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Hatice Duman yer alıyor.

Kamp Programı ve Hedefler

25 Ağustos tarihinde kamp çalışmalarını tamamlayacak olan milli takım, sonrasında Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak için hazırlanacak. Sporcular, bu süreçte yüksek bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.