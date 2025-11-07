Sabri Kıroğlu'nun Hedefi: Tokyo Deaflympics'te Altın Madalya

Düzceli karateci Sabri Kıroğlu, Tokyo'daki 25. Deaflympics'te ferdi ve takım kata dallarında altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:11
DÜZCE(İHA)

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 25. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil edecek Düzceli milli sporcu Sabri Kıroğlu'nun hedefi altın madalya olarak açıklandı.

Karate branşında ferdi kata ve takım kata kategorilerinde mücadele edecek olan Kıroğlu, önceki organizasyonlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Bir önceki Deaflympics'te ferdi kata dalında gümüş madalya kazanan sporcu, takım kata dalında ise şampiyonluk yaşayarak Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştı. Yeni olimpiyatlar öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Kıroğlu'nun hedefi, bu kez her iki kategoride de zirveye çıkmak.

Sporcu, "Tokyo'da yeniden şampiyonluk yaşamak ve ferdi kata dalında da altın madalya kazanmak istiyorum. Ülkemi ve Düzce'yi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Düzceli sporcu, 25. Deaflympics'te Türkiye'nin karate branşındaki en güçlü madalya adaylarından biri olarak gösteriliyor.

